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▲摩斯漢堡發布官方防詐公告，澄清絕不會以電話要求提供銀行帳號或線上操作儲值。（圖／翻攝自摩斯漢堡官網）

消基會呼籲業者 應主動並逐一告知受害者

呼籲消費者可走申訴管道 最高可賠2萬元

知名連鎖速食「摩斯漢堡」驚傳民眾個資外洩，母公司安心食品（1259）發布重大訊息證實，指經查為「委外廠商平台」出現漏洞導致資料遭第三方不當存取。公司已要求廠商修補，並強調官方MOS訂餐APP安全無虞。但不少民眾表示，有接獲詐騙電話與電子郵件，針對往例經驗，受害的消費者可能可以要求慰撫金，走申訴管道，由第三方協助溝通，最高可能可獲賠2萬元。台灣摩斯漢堡母公司安心食品（1259）昨（1）日發布重大訊息回應，坦言近日確實接獲少數消費者通報，指出有第三方疑似不當取得個資。因目前台灣摩斯漢堡尚未公布個資遭竊共計有幾筆，再加上目前未傳出有消費者受騙上當，因此難以看出是否符合情節重大原則。消基會常務監察人許宏宇律師表示，針對此案件許宏宇律師也提到，根據《個人資料保護法》第28條規定，公務機關違反本法規定，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任。如被害人不易或不能證明其實際損害額時，不過針對此次摩斯漢堡案件來說，許多資訊未明，包含消費者個資究竟被竊取幾筆？是否已有消費者受詐騙集團騙取金錢？相關鑑識報告都尚未公布。因此消費者有否可能獲賠慰撫金（又稱精神慰撫金或精神賠償），有的話金額可能有多少都尚未可知。而往年「消費者個資外洩」之案例中，業者對於消費者的賠償大多補償給予「抵用金」，讓消費者於再次消費時抵用，許宏宇律師認為，個資外洩發生後消費者已經對於該公司失去信心，要再次消費談和容易。許宏宇律師建議受害的消費者不一定要走法院訴訟，改走消費申訴途徑，由消保官、消基會等第三方來幫忙溝通，或許可能獲賠此慰撫金。