知名連鎖速食「摩斯漢堡」驚傳民眾個資外洩，母公司安心食品（1259）發布重大訊息證實，指經查為「委外廠商平台」出現漏洞導致資料遭第三方不當存取。公司已要求廠商修補，並強調官方MOS訂餐APP安全無虞。但不少民眾表示，有接獲詐騙電話與電子郵件，針對往例經驗，受害的消費者可能可以要求慰撫金，走申訴管道，由第三方協助溝通，最高可能可獲賠2萬元。
台灣摩斯漢堡母公司安心食品（1259）昨（1）日發布重大訊息回應，坦言近日確實接獲少數消費者通報，指出有第三方疑似不當取得個資。因目前台灣摩斯漢堡尚未公布個資遭竊共計有幾筆，再加上目前未傳出有消費者受騙上當，因此難以看出是否符合情節重大原則。
消基會呼籲業者 應主動並逐一告知受害者
消基會常務監察人許宏宇律師表示，針對此案件呼籲業者應該立即查核，確認資安是否有漏洞，尤其業者更應該要主動並逐一通知受害者（被洩漏個資的當事人），且應該要透明地對外說明，畢竟不是每個消費者都能夠及時經由大眾媒體傳播而獲取此案件相關訊息。
許宏宇律師也提到，根據《個人資料保護法》第28條規定，公務機關違反本法規定，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任。如被害人不易或不能證明其實際損害額時，得請求法院依侵害情節，以每人每一事件新臺幣五百元以上二萬元以下計算。
呼籲消費者可走申訴管道 最高可賠2萬元
不過針對此次摩斯漢堡案件來說，許多資訊未明，包含消費者個資究竟被竊取幾筆？是否已有消費者受詐騙集團騙取金錢？相關鑑識報告都尚未公布。因此消費者有否可能獲賠慰撫金（又稱精神慰撫金或精神賠償），有的話金額可能有多少都尚未可知。
而往年「消費者個資外洩」之案例中，業者對於消費者的賠償大多補償給予「抵用金」，讓消費者於再次消費時抵用，許宏宇律師認為，個資外洩發生後消費者已經對於該公司失去信心，要再次消費談和容易。許宏宇律師建議受害的消費者不一定要走法院訴訟，改走消費申訴途徑，由消保官、消基會等第三方來幫忙溝通，或許可能獲賠此慰撫金。
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消基會常務監察人許宏宇律師表示，針對此案件呼籲業者應該立即查核，確認資安是否有漏洞，尤其業者更應該要主動並逐一通知受害者（被洩漏個資的當事人），且應該要透明地對外說明，畢竟不是每個消費者都能夠及時經由大眾媒體傳播而獲取此案件相關訊息。
許宏宇律師也提到，根據《個人資料保護法》第28條規定，公務機關違反本法規定，致個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害當事人權利者，負損害賠償責任。如被害人不易或不能證明其實際損害額時，得請求法院依侵害情節，以每人每一事件新臺幣五百元以上二萬元以下計算。
呼籲消費者可走申訴管道 最高可賠2萬元
不過針對此次摩斯漢堡案件來說，許多資訊未明，包含消費者個資究竟被竊取幾筆？是否已有消費者受詐騙集團騙取金錢？相關鑑識報告都尚未公布。因此消費者有否可能獲賠慰撫金（又稱精神慰撫金或精神賠償），有的話金額可能有多少都尚未可知。
而往年「消費者個資外洩」之案例中，業者對於消費者的賠償大多補償給予「抵用金」，讓消費者於再次消費時抵用，許宏宇律師認為，個資外洩發生後消費者已經對於該公司失去信心，要再次消費談和容易。許宏宇律師建議受害的消費者不一定要走法院訴訟，改走消費申訴途徑，由消保官、消基會等第三方來幫忙溝通，或許可能獲賠此慰撫金。