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▲總統府秘書長潘孟安。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.02）

▲國慶光雕展將在7日登場。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.02）

▲文總推「民主台灣紀念徽章」。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.02）

▲文總推「民主台灣紀念徽章」。（圖／記者陳佩君攝，2026.10.02）

國慶日即將到來，總統府、文化總會今（2）日公布總統府建築光雕展演主視覺，以「民主的台灣，世界的心跳」為題，從台味路上觀察學、百工百業的台灣國家隊，到1980年代以來的民主運動，看見自由如何逐步走入生活，形塑今日多元開放的台灣，光雕並邀請演員連俞涵獻聲配音、劇場演員蕭東意擔任導聆，成一大亮點；此外，呼應本次光雕主題，文總特別推出11款「民主台灣紀念徽章」，紀念過去一代又一代的民主運動，也珍惜今日得來不易的自由。總統府上午召開「2026國慶總統府建築光雕展演」記者會，包含總統府潘孟安秘書長、文化總會祕書長李厚慶、陳怡潔藝術工作室藝術總監陳怡潔、藝術家沈昭良、編劇王靖惇、音樂總監余佳倫等人與會。潘孟安表示，在總統直選30周年當下，文化總會及策展團隊精心策劃，用影音動畫團隊透過創作回顧這30年的民主歷程，同時展望未來、共同迎接台灣的新未來；他說，相信透過影音動畫創作，除了呈現出台灣30年的近代史之外，也冀望著下一個30年、未來的N年，讓台灣世世代代民主永續，邀請民眾晚上有空時，到凱道前觀賞光雕展。李厚慶則說，文總自2017年起在國慶期間舉辦總統府建築光雕展演，今年邁入第10年，更恰逢總統直選30年，國慶光雕將從市場的茄芷袋、老房子的鐵窗花和辦桌粉紅圓桌等貼近日常的台味美學出發，走向與世界同頻搏動的數位心臟，以及百花齊放的Team Taiwan國家隊，讓總統府化身盛裝集體記憶的巨型發光體，透過光影串起台灣的民主歷程，展現台灣的文化自信其實源自最安心、平凡的民主生活。李厚慶提到，這次以「民主的台灣，世界的心跳」為題，希望能回望台灣過去的民主歷程，結合重要的珍貴照片、台灣影視作品，及不同階段的音樂，把民主片段結合起來，讓大家透過光雕觀賞；他指出，國慶光雕每年號召不同領域的專業人才共同完成，今年由連續八屆擔綱藝術總監的藝術家陳怡潔領軍，集結音樂總監余佳倫、旁白編劇王靖惇、影劇剪輯指導林雍益等實力堅強的幕後團隊，並邀請演出《一把青》、《聽海湧》、《流麻溝十五號》等多部時代劇作品的連俞涵獻聲配音，以及劇場演員蕭東意擔任導聆，在總統府陪伴觀眾度過國慶夜晚。此外，2026國慶光雕主視覺由前台灣當代文化實驗場設計師邱璽民操刀，設計中藏有許多代表台灣民主關鍵時刻的圖樣，包含1996年首次總統直選的選票、常見於街頭抗爭的民主戰車、傳遞多元平權的彩虹旗，以及象徵學運精神的野百合與太陽花等，呈現台灣人民如何從不同時代的追求與選擇中，形塑今日多元而開放的島嶼樣貌。藝術總監陳怡潔表示，今年光雕由拍攝台灣民主運動超過40年的影像紀錄者邱萬興擔任顧問，除了將珍貴的歷史影像展現在總統府百年建築上，團隊也特別前往台北市東門國小和南門國小舉辦工作坊，募集超過600份孩子們親手彩繪的玉山地景，象徵1996年首次總統直選至今，台灣累計的總投票數已超過一億票，堆疊起來更將近三座玉山高，而民主，正是台灣最驕傲的造山運動。此外，呼應本次光雕主題，文總特別邀請邱璽民與多位年輕設計師共同繪製「民主台灣紀念徽章」，以台灣重要民主事件為創作元素，共推出11款圖樣，包含1947年二二八事件、1979年美麗島事件、1987年解除戒嚴、1992年廢除刑法一百條與1996年首次總統直選等。設計師分享，繪製徽章的過程非常有趣且充滿收穫，團隊透過資料整理，複習已知的歷史事件，也重新認識模糊的過去，進而啟發現今台灣價值的思考，從一枚枚徽章回望土地，像一堂充實的民主補課。由總統府指導、文化總會主辦的「2026國慶總統府建築光雕展演」將於10月7日至10月10日在凱達格蘭大道登場，展演時間從晚上7點至9點30，每半小時一場，10月7日配合點燈儀式改至7點30開始；「民主台灣紀念徽章」則於今日中午12點開始，在文總城南空間NO.1扭蛋機上架，國慶光雕展演期間，也可於凱達格蘭大道上的文總攤位扭蛋，首波數量有限，後續將陸續追加。