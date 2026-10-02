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10月2日是今（2026）年的「世界微笑日」；一個微笑看似簡單，卻可以讓身邊的人感受到友善、支持與被理解，拉近人與人之間的距離。透過一個微笑，為彼此多一點理解與善意，讓笑容成為重新靠近彼此、凝聚溫暖力量的開始。響應這別具意義的節日，擁有超過135年歷史的經典品牌曼秀雷敦，延續「Sending Love & Care」品牌精神，長期從日常照護出發，陪伴消費者走過生活中的每個時刻。如今，更將這份關懷延伸至生活的每個角落，讓「處處關懷」不只是一句品牌理念，而是真正發生在日常中的溫暖行動。今年，曼秀雷敦以「微笑點亮城市關懷」為主題，攜手台北101將愛與關懷帶進城市日常，更邀請藝人焦凡凡化身「微笑大使」、台北愛樂兒童合唱團擔任「小護士合唱團」，希望從一個微笑開始，讓快樂感染更多笑容，讓溫暖在人與人間持續傳遞。為了讓微笑匯聚成更大的關懷能量，曼秀雷敦於10月1日晚間攜手台北101，將「今天也辛苦了」、「笑一個吧」等暖心文字映上城市夜空，把一句簡單的關心，化為送給每個人的祝福。活動微笑大使焦凡凡、台北愛樂兒童合唱團與小護士人偶共同見證點燈時刻，現場亦有不少民眾紛紛拿起手機記錄這份溫暖，讓微笑與關懷從台北101出發，持續傳遞到城市的每個角落。除了以燈光傳遞祝福，還有台北愛樂兒童合唱團20位孩子穿上小護士服裝，驚喜化身「小護士合唱團」，以純真的笑容與歌聲演唱曼秀雷敦主題曲〈樂於關懷，我們都是曼秀雷敦小護士〉、〈知足〉與〈幸福的臉〉。台北101的燈光為城市送上暖心祝福，孩子們則用歌聲將溫暖帶進人群，讓這份來自世界微笑日的心意，在笑容與歌聲中持續流動。一向以陽光、愛笑形象深受粉絲喜愛的藝人焦凡凡，此次特別化身曼秀雷敦「微笑大使」，也是焦凡凡近半年來首次公開出席品牌活動，她以招牌燦爛笑容為現場注入滿滿活力。而在大家熟悉的笑容背後，焦凡凡也從自身經歷出發，分享一路走來對微笑、陪伴與關懷的體會。焦凡凡分享，成為 YouTuber後，自己開始被更多人看見、還以這個身分接下大型活動主持。回頭看首次踏上大舞台的經歷，她坦言當時太想證明自己，也因外界不同的聲音備感壓力。所幸，除了批評指教之外，仍收到許多關懷與鼓勵，讓她開始學著相信並且肯定自己。焦凡凡有感而發：「成功不成功，不應該由別人定義；自己才能定義，有沒有活成自己想要的樣子。」如今擔任曼秀雷敦微笑大使，她呼籲所有為生活努力的人，在把關懷送給別人的同時，別忘了給正在努力的自己多一點肯定與溫柔。從自己的經歷出發，焦凡凡也邀請大家從一個微笑、一句關心開始，將曾經收到的溫暖繼續傳遞下去。看似簡單的一個舉動，也可能在不經意間，成為另一個人前進的力量。活動末尾，曼秀雷敦小護士人偶也化身「微笑特派員」走進人群，與民眾互動合影、送上關懷小禮。從台北101的暖心標語、小護士合唱團純真歌聲、焦凡凡分享的故事，到人群間自然傳遞的笑容，讓這份愛與關懷不只停留在點燈的一刻，而是隨著每一次互動，將世界微笑日的精神化為日常生活中的溫暖行動。