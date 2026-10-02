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飛機起降為什麼要調暗燈光？桃園機場解釋了：不是為了睡覺

▲桃園機場解釋，飛機起降是最容易發生意外的時刻，調暗燈光是為了讓旅客眼睛提前適應黑暗。（圖／美聯社／達志影像）

調暗燈光是為了讓旅客眼睛提前適應黑暗，萬一發生緊急狀況如突然斷電等，能避免旅客眼睛瞬間看不見周圍，才能利用最快速度找到逃生方向

不只調暗燈光！椅背立正、打開遮光板也與飛安有關

▲飛機起飛與降落時，調暗客艙燈光是一項飛航安全措施，最大原因就是讓乘客的眼睛逐漸適應外界較低的光線。（圖／取自unsplash）

起飛、降落前經常會指示乘客將椅背立正、打開遮光板等要求，也是為了在緊急狀況發生時，讓乘客與機組人員能更快撤離及觀察機外情況。

不少人搭飛機出國時，曾注意過起飛與降落時，客艙燈光通常都會調暗，但根據桃園機場表示，事實上，過去坦尚尼亞民航局、德國漢莎航空也有相同解釋，並提到椅背立正、打開遮光板等要求，也是為了方便旅客逃生。桃園機場曾在臉書發文表示，搭飛機時，起飛與降落通常會將客艙燈光調暗，但真正用途並非營造氣氛，讓旅客補眠睡覺，其實背後與飛安流程有極大的關聯。桃園機場解釋，飛機起降是最容易發生意外的時刻，，喊話民眾千萬別再誤會了。事實上，坦尚尼亞民航局（Tanzania Civil Aviation Authority）曾說明，飛機起飛與降落時，調暗客艙燈光是一項飛航安全措施，最大原因就是讓乘客的眼睛逐漸適應外界較低的光線，如果發生需要緊急疏散的情況，乘客便能較快速辨識發光的出口標誌、地板逃生路徑以及機外環境。德國漢莎航空（Lufthansa）亦提到，根據美國聯邦航空總署（FAA）、歐盟航空安全總署（EASA）都規定夜間航班必須執行這項操作，不過多數航班不論白天黑夜都會遵守這項規定，因應國際安全標準，客機必須能在90秒內完成全機疏散，面對突發狀況時往往分秒必爭，因此機艙內看似不起眼的每一項操作，其實都與緊急撤離息息相關。