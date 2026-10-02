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BIGBANG前成員T.O.P被爆料熱愛女星NANA（林珍娜），過去戀愛情史也掀起關注，而他的情史中最有名的前女友，莫過於YG前練習生韓瑞希，當時她主動公開自己跟男方交往細節，還爆料兩人交往時一起抽大麻，T.O.P坦承犯行，但表示不知道女方給自己的電子菸有大麻成分，最後被判十個月有期徒刑、緩刑兩年。韓瑞希可以說是韓國男偶像毀滅者，2017年T.O.P被爆料吸毒時，調查時發現是兩人曾經交往過，T.O.P坦承犯行，表示不知道韓瑞希給自己的電子菸有大麻成分，不過韓瑞希反駁是T.O.P勸自己一起吸的。不僅如此韓瑞希還爆料了T.O.P下面比口紅還小，還在iKON前隊長B.I買毒品案中，向警方提供了關鍵聊天室證據，雖然她事後改口：「我吸毒神智不清，不要相信我說的話。」但依舊掀起巨大爭議，最後T.O.P被判十個月有期徒刑、緩刑兩年；B.I有期徒刑三年、緩刑四年；韓瑞希則是屢犯在監獄進進出出。T.O.P今（2）日被韓國狗仔Dispatch（D社）爆料，指他跟《挑情醜聞》NANA正在交往中，透露兩人1月拍完〈Studio54（完全瘋了）〉MV之後，6月擦出火花交往，雙方目前皆已認愛。