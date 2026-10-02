2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽外卡系列賽正式落幕，在亞特蘭大勇士於第3戰殊死鬥擊敗費城人後，晉級分區系列賽（LDS）的「八強」名單全數底定。四大對戰組合將於美東時間10月3日全面點燃戰火，採5戰3勝制。其中最受矚目的焦點莫過於尋求衛冕的洛杉磯道奇正面強碰宿敵勇士，以及美聯東區雙強紐約洋基與坦帕灣光芒的史詩級對決。
美聯分區系列賽（ALDS）：同區死敵正面對決，洋基、光芒火拼
第1種子坦帕灣光芒 vs. 第4種子紐約洋基：整季穩坐美聯龍頭的光芒，在首輪即遭遇橫掃紅襪晉級、氣勢如虹的洋基。外媒分析指出，儘管光芒擁有主場優勢與堅強戰力，但洋基先發輪值近況極佳，且剛在外卡賽展現出統治級的火力。若洋基能在純品康納球場（Tropicana Field）的前兩戰搶下勝利，將對光芒造成極大壓力。專家普遍預測洋基有望突圍挺進美聯冠軍賽。
第2種子克里夫蘭守護者 vs. 第6種子芝加哥白襪：守護者靠著拉米瑞茲（Jose Ramirez）、巴札納（Travis Bazzana）等名將組成的深厚打線與堅強投手陣容以逸待勞；然而以黑馬之姿在外卡賽淘汰休士頓太空人的白襪目前士氣正旺，牛棚穩定度超出預期，專家看好手感發燙的白襪有機會延續驚奇之旅，爆冷闖進美聯冠軍賽。
國聯分區系列賽（NLDS）：衛冕軍道奇迎戰勇士，教士強碰釀酒人
第2種子洛杉磯道奇 vs. 第3種子亞特蘭大勇士：力拼3連霸的洛杉磯道奇將在首輪迎戰甫從外卡第3戰脫穎而出的亞特蘭大勇士。儘管勇士陣中擁有阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、歐森（Matt Olson）與塞爾（Chris Sale）等頂級球星，但專家分析指出，勇士打線近況起伏過大，且輪值深度不足，面對兵強馬壯的道奇「超級先發輪值」與深厚板凳，勇士恐難以招架，外界一致看好道奇將順利過關。
第1種子密爾瓦基釀酒人 vs. 第4種子聖地牙哥教士：例行賽奪下全聯盟最佳戰績的釀酒人，首輪將遭遇近兩個月狀態最火熱的聖地牙哥教士。釀酒人陣中雖有米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）等強投，但打線長打火力稍顯不足（例行賽全壘打數為國聯最少）；反觀教士陣中的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）與美林（Jackson Merrill）打擊手感滾燙，加上聯盟頂級的後援防線，專家預測教士有望以下剋上，挺進國聯冠軍賽。
2026年MLB分區系列賽賽程表（五戰三勝制）
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：
電視轉播（有線電視 / 無線電視 / MOD）
📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。
網路串流與 OTT 平台
📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑，除主頻道外還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最豐富。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball），每週五提供兩場焦點賽事雙重戰。
📍MLB.TV：MLB 官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟所有球隊賽事，支援自選主場或客場廣播音源。
洛杉磯道奇 (Los Angeles Dodgers)球隊名單
亞特蘭大勇士 (Atlanta Braves)球隊名單
密爾瓦基釀酒人 (Milwaukee Brewers)
聖地牙哥教士 (San Diego Padres)球隊名單
坦帕灣光芒 (Tampa Bay Rays)球隊名單
紐約洋基 (New York Yankees)球隊名單
克里夫蘭守護者 (Cleveland Guardians)球隊名單
芝加哥白襪 (Chicago White Sox)球隊名單
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第1種子坦帕灣光芒 vs. 第4種子紐約洋基：整季穩坐美聯龍頭的光芒，在首輪即遭遇橫掃紅襪晉級、氣勢如虹的洋基。外媒分析指出，儘管光芒擁有主場優勢與堅強戰力，但洋基先發輪值近況極佳，且剛在外卡賽展現出統治級的火力。若洋基能在純品康納球場（Tropicana Field）的前兩戰搶下勝利，將對光芒造成極大壓力。專家普遍預測洋基有望突圍挺進美聯冠軍賽。
第2種子克里夫蘭守護者 vs. 第6種子芝加哥白襪：守護者靠著拉米瑞茲（Jose Ramirez）、巴札納（Travis Bazzana）等名將組成的深厚打線與堅強投手陣容以逸待勞；然而以黑馬之姿在外卡賽淘汰休士頓太空人的白襪目前士氣正旺，牛棚穩定度超出預期，專家看好手感發燙的白襪有機會延續驚奇之旅，爆冷闖進美聯冠軍賽。
第2種子洛杉磯道奇 vs. 第3種子亞特蘭大勇士：力拼3連霸的洛杉磯道奇將在首輪迎戰甫從外卡第3戰脫穎而出的亞特蘭大勇士。儘管勇士陣中擁有阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、歐森（Matt Olson）與塞爾（Chris Sale）等頂級球星，但專家分析指出，勇士打線近況起伏過大，且輪值深度不足，面對兵強馬壯的道奇「超級先發輪值」與深厚板凳，勇士恐難以招架，外界一致看好道奇將順利過關。
第1種子密爾瓦基釀酒人 vs. 第4種子聖地牙哥教士：例行賽奪下全聯盟最佳戰績的釀酒人，首輪將遭遇近兩個月狀態最火熱的聖地牙哥教士。釀酒人陣中雖有米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）等強投，但打線長打火力稍顯不足（例行賽全壘打數為國聯最少）；反觀教士陣中的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）與美林（Jackson Merrill）打擊手感滾燙，加上聯盟頂級的後援防線，專家預測教士有望以下剋上，挺進國聯冠軍賽。
|賽事階段
|對戰組合
|日期與時間（台灣時間）
|轉播頻道
|NLDS
|（3）亞特蘭大勇士vs（2）洛杉磯道奇
|
G1：10月4日04:00
G2：10月5日08:00
G3：10月7日06:00
G4：10月8日06:00（如有需要）
G5：10月10日08:00（如有需要）
|FOX/FS1/FOX One
|NLDS
|（4）聖地牙哥教士vs（1）密爾瓦基釀酒人
|
G1：10月4日08:30
G2：10月5日04:00
G3：10月7日09:30
G4：10月8日10:00（如有需要）
G5：10月10日04:30（如有需要）
|FS1/FOX One/FOX
|ALDS
|（4）紐約洋基vs（1）坦帕灣光芒
|
G1：10月4日06:30
G2：10月6日08:00
G3：10月8日08:00
G4：10月9日08:00（如有需要）
G5：10月11日08:00（如有需要）
|TBS/truTV/HBO MAX
|ALDS
|（6）芝加哥白襪vs（2）克里夫蘭守護者
|
G1：10月4日01:00
G2：10月6日05:00
G3：10月8日04:00
G4：10月9日05:00（如有需要）
G5：10月11日05:00（如有需要）
|TBS/truTV/HBO MAX
2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：
電視轉播（有線電視 / 無線電視 / MOD）
📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。
網路串流與 OTT 平台
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📍MLB.TV：MLB 官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟所有球隊賽事，支援自選主場或客場廣播音源。
洛杉磯道奇 (Los Angeles Dodgers)球隊名單
|姓名
|守備位置
|投打習慣
|備註
|Charlie Barnes
|RP
|L/L
|Kris Bubic
|SP
|L/L
|Edwin Diaz
|RP
|R/R
|Jack Dreyer
|RP
|R/L
|Paul Gervase
|RP
|R/R
|Tyler Glasnow
|SP
|L/R
|Edgardo Henriquez
|RP
|R/R
|Cole Irvin
|RP
|L/L
|Ronan Kopp
|RP
|L/L
|Bobby Miller
|SP
|L/R
|Evan Phillips
|RP
|R/R
|Roki Sasaki
|SP
|R/R
|Tanner Scott
|RP
|R/L
|Tarik Skubal
|SP
|R/L
|Blake Snell
|SP
|L/L
|Brock Stewart
|RP
|L/R
|Alex Vesia
|RP
|L/L
|Justin Wrobleski
|SP
|L/L
|Yoshinobu Yamamoto
|SP
|R/R
|Eliezer Alfonzo
|C
|B/R
|Hunter Feduccia
|C
|L/R
|Dalton Rushing
|C
|L/R
|Will Smith
|C
|R/R
|Mookie Betts
|SS
|R/R
|Tommy Edman
|2B
|B/R
|Freddie Freeman
|1B
|L/R
|Enrique Hernandez
|3B
|R/R
|Hyeseong Kim
|SS
|L/R
|Max Muncy
|3B
|L/R
|Miguel Rojas
|2B
|R/R
|Alex Call
|LF
|R/R
|Teoscar Hernandez
|LF
|R/R
|Andy Pages
|CF
|R/R
|Kyle Tucker
|RF
|L/R
|Shohei Ohtani
|DH
|L/R
|姓名
|守備位置
|投打習慣
|備註
|Dylan Dodd
|RP
|L/L
|Didier Fuentes
|RP
|R/R
|Grant Holmes
|SP
|L/R
|Raisel Iglesias
|RP
|R/R
|Ray Kerr
|RP
|L/L
|Dylan Lee
|RP
|L/L
|Tyler Mahle
|SP
|R/R
|Victor Mederos
|RP
|R/R
|Chris Sale
|SP
|L/L
|Robert Suarez
|RP
|R/R
|Brent Suter
|RP
|L/L
|Drake Baldwin
|C
|L/R
|Sean Murphy
|C
|R/R
|Ozzie Albies
|2B
|B/R
|Ha-Seong Kim
|SS
|R/R
|Matt Olson
|1B
|L/R
|Austin Riley
|3B
|R/R
|Rowdy Tellez
|1B
|L/L
|Luke Williams
|SS
|R/R
|Ronald Acuna Jr.
|RF
|R/R
|Mauricio Dubon
|LF
|R/R
|Michael Harris II
|CF
|L/L
|Brewer Hicklen
|RF
|R/R
|DaShawn Keirsey Jr.
|CF
|L/L
|Mike Yastrzemski
|LF
|L/L
|Dominic Smith
|DH
|L/L
|姓名
|守備位置
|投打習慣
|備註
|Grant Anderson
|RP
|R/R
|Aaron Ashby
|RP
|R/L
|Coleman Crow
|SP
|R/R
|Shane Drohan
|SP
|L/L
|Robert Gasser
|SP
|L/L
|DL Hall
|RP
|L/L
|Kyle Harrison
|SP
|R/L
|Logan Henderson
|SP
|R/R
|Jared Koenig
|RP
|R/L
|Dustin May
|SP
|R/R
|Trevor Megill
|RP
|L/R
|Jacob Misiorowski
|SP
|R/R
|Chad Patrick
|RP
|R/R
|JoJo Romero
|RP
|L/L
|Antonio Senzatela
|RP
|R/R
|Brandon Sproat
|SP
|R/R
|Abner Uribe
|RP
|R/R
|Bryse Wilson
|RP
|R/R
|William Contreras
|C
|R/R
|Bo Naylor
|C
|L/R
|Jeferson Quero
|C
|R/R
|Gary Sanchez
|C
|R/R
|Jake Bauers
|1B
|L/L
|David Hamilton
|3B
|L/R
|Joey Ortiz
|SS
|R/R
|Cooper Pratt
|SS
|R/R
|Brice Turang
|2B
|L/R
|Akil Baddoo
|LF
|L/L
|Jackson Chourio
|LF
|R/R
|Sal Frelick
|RF
|L/R
|Luis Lara
|RF
|B/R
|Brandon Lockridge
|LF
|R/R
|Garrett Mitchell
|CF
|L/R
|Tyler Black
|DH
|L/R
|Christian Yelich
|DH
|L/R
|姓名
|守備位置
|投打習慣
|備註
|Jason Adam
|RP
|R/R
|Walker Buehler
|SP
|R/R
|Michael King
|SP
|R/R
|Yuki Matsui
|RP
|L/L
|Mason Miller
|RP
|R/R
|Adrian Morejon
|RP
|L/L
|David Morgan
|RP
|R/R
|Joe Musgrove
|SP
|R/R
|Nick Pivetta
|SP
|R/R
|Robbie Ray
|SP
|L/L
|Bradgley Rodriguez
|RP
|R/R
|Luis Campusano
|C
|R/R
|Freddy Fermin
|C
|R/R
|Ethan Salas
|C
|L/R
|Xander Bogaerts
|SS
|R/R
|Jake Cronenworth
|2B
|L/R
|Ty France
|1B
|R/R
|Manny Machado
|3B
|R/R
|Gavin Sheets
|1B
|L/L
|Jase Bowen
|RF
|R/R
|Dustin Harris
|LF
|L/R
|Jackson Merrill
|CF
|L/R
|Fernando Tatis Jr.
|RF
|R/R
|Samad Taylor
|LF
|R/R
|Miguel Andujar
|DH
|R/R
|Austin Hays
|DH
|R/R
|姓名
|守備位置
|投打習慣
|備註
|Bryan Baker
|RP
|R/R
|Cam Booser
|RP
|L/L
|Joe Boyle
|SP
|R/R
|Garrett Cleavinger
|RP
|R/L
|Brody Hopkins
|RP
|R/R
|Griffin Jax
|SP
|R/R
|Kevin Kelly
|RP
|R/R
|Casey Legumina
|RP
|R/R
|Nick Martinez
|SP
|L/R
|Steven Matz
|RP
|R/L
|Shane McClanahan
|SP
|L/L
|Freddy Peralta
|SP
|R/R
|Drew Rasmussen
|SP
|R/R
|Manuel Rodriguez
|RP
|R/R
|Jesse Scholtens
|RP
|R/R
|Ian Seymour
|SP
|L/L
|Cole Sulser
|RP
|R/R
|Tyler Wells
|RP
|R/R
|Nick Fortes
|C
|R/R
|Liam Hicks
|C
|L/R
|Kenny Piper
|C
|R/R
|Jonathan Aranda
|1B
|L/R
|Jadher Areinamo
|2B
|R/R
|Junior Caminero
|3B
|R/R
|Nick Madrigal
|3B
|R/R
|Jorge Mateo
|SS
|R/R
|Richie Palacios
|2B
|L/R
|Taylor Walls
|SS
|B/R
|Carson Williams
|SS
|R/R
|Ben Williamson
|2B
|R/R
|Jonny DeLuca
|RF
|R/R
|Victor Mesa Jr.
|RF
|L/L
|Cedric Mullins
|CF
|L/L
|Chandler Simpson
|LF
|L/R
|Ryan Vilade
|RF
|R/R
|Yandy Diaz
|DH
|R/R
|姓名
|守備位置
|投打習慣
|備註
|David Bednar
|RP
|L/R
|Paul Blackburn
|RP
|R/R
|Gerrit Cole
|SP
|R/R
|Max Fried
|SP
|L/L
|Brent Headrick
|RP
|L/L
|Carlos Rodon
|SP
|L/L
|Cam Schlittler
|SP
|R/R
|John Schreiber
|RP
|R/R
|Will Warren
|SP
|R/R
|Ryan Yarbrough
|RP
|R/L
|Ali Sanchez
|C
|R/R
|Austin Wells
|C
|L/R
|Jose Caballero
|SS
|R/R
|Jazz Chisholm Jr.
|2B
|L/R
|Luis Garcia Jr.
|1B
|L/R
|Paul Goldschmidt
|1B
|R/R
|George Lombard Jr.
|SS
|R/R
|Ryan McMahon
|3B
|L/R
|Amed Rosario
|3B
|R/R
|Anthony Volpe
|SS
|R/R
|Cody Bellinger
|LF
|L/L
|Trent Grisham
|CF
|L/L
|Spencer Jones
|CF
|L/L
|Heliot Ramos
|LF
|R/R
|Ben Rice
|DH
|L/R
|Giancarlo Stanton
|DH
|R/R
|姓名
|守備位置
|投打習慣
|備註
|Franco Aleman
|RP
|R/R
|Logan Allen
|RP
|R/L
|Shawn Armstrong
|RP
|R/R
|Tanner Bibee
|SP
|R/R
|Joey Cantillo
|SP
|L/L
|Slade Cecconi
|SP
|R/R
|Daniel Espino
|RP
|R/R
|Matt Festa
|RP
|R/R
|Hunter Gaddis
|RP
|R/R
|Yorman Gomez
|SP
|R/R
|Foster Griffin
|SP
|R/L
|Tim Herrin
|RP
|L/L
|Colin Holderman
|RP
|R/R
|Parker Messick
|SP
|L/L
|Austin Peterson
|RP
|R/R
|Erik Sabrowski
|RP
|R/L
|Cade Smith
|RP
|R/R
|Andrew Walters
|RP
|R/R
|Gavin Williams
|SP
|L/R
|Patrick Bailey
|C
|B/R
|Austin Hedges
|C
|R/R
|Cooper Ingle
|C
|L/R
|Travis Bazzana
|2B
|L/R
|Angel Genao
|2B
|B/R
|Rhys Hoskins
|1B
|R/R
|CJ Kayfus
|1B
|L/L
|Nathaniel Lowe
|1B
|L/R
|Kyle Manzardo
|1B
|L/R
|Jose Ramirez
|3B
|B/R
|Brayan Rocchio
|SS
|B/R
|Jo Adell
|RF
|R/R
|Chase DeLauter
|RF
|L/L
|David Fry
|RF
|R/R
|Petey Halpin
|CF
|L/R
|Steven Kwan
|LF
|L/L
|Angel Martinez
|LF
|B/R
|Blake Perkins
|CF
|B/R
|Daniel Schneemann
|CF
|L/R
|Kahlil Watson
|RF
|L/R
|姓名
|守備位置
|投打習慣
|備註
|Huascar Brazoban
|RP
|R/R
|Sean Burke
|SP
|R/R
|Erick Fedde
|SP
|R/R
|Jordan Hicks
|RP
|R/R
|Bryan Hudson
|RP
|L/L
|Anthony Kay
|SP
|L/L
|Davis Martin
|SP
|L/R
|Sean Newcomb
|RP
|L/L
|David Sandlin
|SP
|R/R
|Noah Schultz
|SP
|L/L
|Hagen Smith
|SP
|L/L
|Grant Taylor
|RP
|R/R
|Jake Rogers
|C
|R/R
|Kyle Teel
|C
|L/R
|Luisangel Acuna
|SS
|R/R
|Chase Meidroth
|2B
|R/R
|Colson Montgomery
|SS
|L/R
|Munetaka Murakami
|1B
|L/R
|Miguel Vargas
|3B
|R/R
|Sam Antonacci
|LF
|L/R
|Brenton Doyle
|CF
|R/R
|Braden Montgomery
|RF
|B/R
|Tristan Peters
|CF
|L/R
|Andrew Benintendi
|DH
|L/L
|Randal Grichuk
|DH
|R/R
|Tommy Pham
|DH
|R/R