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美聯分區系列賽（ALDS）：同區死敵正面對決，洋基、光芒火拼

▲整季穩坐美聯龍頭的光芒，在首輪即遭遇橫掃紅襪晉級、氣勢如虹的洋基。（圖／取自MLB X）

國聯分區系列賽（NLDS）：衛冕軍道奇迎戰勇士，教士強碰釀酒人

▲例行賽奪下全聯盟最佳戰績的釀酒人，首輪將遭遇近兩個月狀態最火熱的聖地牙哥教士。（圖／取自MLB X）

2026年MLB分區系列賽賽程表（五戰三勝制）

賽事階段 對戰組合 日期與時間（台灣時間） 轉播頻道 NLDS （3）亞特蘭大勇士vs（2）洛杉磯道奇 G1：10月4日04:00 G2：10月5日08:00 G3：10月7日06:00 G4：10月8日06:00（如有需要） G5：10月10日08:00（如有需要） FOX/FS1/FOX One NLDS （4）聖地牙哥教士vs（1）密爾瓦基釀酒人 G1：10月4日08:30 G2：10月5日04:00 G3：10月7日09:30 G4：10月8日10:00（如有需要） G5：10月10日04:30（如有需要） FS1/FOX One/FOX ALDS （4）紐約洋基vs（1）坦帕灣光芒 G1：10月4日06:30 G2：10月6日08:00 G3：10月8日08:00 G4：10月9日08:00（如有需要） G5：10月11日08:00（如有需要） TBS/truTV/HBO MAX ALDS （6）芝加哥白襪vs（2）克里夫蘭守護者 G1：10月4日01:00 G2：10月6日05:00 G3：10月8日04:00 G4：10月9日05:00（如有需要） G5：10月11日05:00（如有需要） TBS/truTV/HBO MAX

2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？

姓名 守備位置 投打習慣 備註 Charlie Barnes RP L/L Kris Bubic SP L/L Edwin Diaz RP R/R Jack Dreyer RP R/L Paul Gervase RP R/R Tyler Glasnow SP L/R Edgardo Henriquez RP R/R Cole Irvin RP L/L Ronan Kopp RP L/L Bobby Miller SP L/R Evan Phillips RP R/R Roki Sasaki SP R/R Tanner Scott RP R/L Tarik Skubal SP R/L Blake Snell SP L/L Brock Stewart RP L/R Alex Vesia RP L/L Justin Wrobleski SP L/L Yoshinobu Yamamoto SP R/R Eliezer Alfonzo C B/R Hunter Feduccia C L/R Dalton Rushing C L/R Will Smith C R/R Mookie Betts SS R/R Tommy Edman 2B B/R Freddie Freeman 1B L/R Enrique Hernandez 3B R/R Hyeseong Kim SS L/R Max Muncy 3B L/R Miguel Rojas 2B R/R Alex Call LF R/R Teoscar Hernandez LF R/R Andy Pages CF R/R Kyle Tucker RF L/R Shohei Ohtani DH L/R

姓名 守備位置 投打習慣 備註 Dylan Dodd RP L/L Didier Fuentes RP R/R Grant Holmes SP L/R Raisel Iglesias RP R/R Ray Kerr RP L/L Dylan Lee RP L/L Tyler Mahle SP R/R Victor Mederos RP R/R Chris Sale SP L/L Robert Suarez RP R/R Brent Suter RP L/L Drake Baldwin C L/R Sean Murphy C R/R Ozzie Albies 2B B/R Ha-Seong Kim SS R/R Matt Olson 1B L/R Austin Riley 3B R/R Rowdy Tellez 1B L/L Luke Williams SS R/R Ronald Acuna Jr. RF R/R Mauricio Dubon LF R/R Michael Harris II CF L/L Brewer Hicklen RF R/R DaShawn Keirsey Jr. CF L/L Mike Yastrzemski LF L/L Dominic Smith DH L/L

姓名 守備位置 投打習慣 備註 Grant Anderson RP R/R Aaron Ashby RP R/L Coleman Crow SP R/R Shane Drohan SP L/L Robert Gasser SP L/L DL Hall RP L/L Kyle Harrison SP R/L Logan Henderson SP R/R Jared Koenig RP R/L Dustin May SP R/R Trevor Megill RP L/R Jacob Misiorowski SP R/R Chad Patrick RP R/R JoJo Romero RP L/L Antonio Senzatela RP R/R Brandon Sproat SP R/R Abner Uribe RP R/R Bryse Wilson RP R/R William Contreras C R/R Bo Naylor C L/R Jeferson Quero C R/R Gary Sanchez C R/R Jake Bauers 1B L/L David Hamilton 3B L/R Joey Ortiz SS R/R Cooper Pratt SS R/R Brice Turang 2B L/R Akil Baddoo LF L/L Jackson Chourio LF R/R Sal Frelick RF L/R Luis Lara RF B/R Brandon Lockridge LF R/R Garrett Mitchell CF L/R Tyler Black DH L/R Christian Yelich DH L/R

姓名 守備位置 投打習慣 備註 Jason Adam RP R/R Walker Buehler SP R/R Michael King SP R/R Yuki Matsui RP L/L Mason Miller RP R/R Adrian Morejon RP L/L David Morgan RP R/R Joe Musgrove SP R/R Nick Pivetta SP R/R Robbie Ray SP L/L Bradgley Rodriguez RP R/R Luis Campusano C R/R Freddy Fermin C R/R Ethan Salas C L/R Xander Bogaerts SS R/R Jake Cronenworth 2B L/R Ty France 1B R/R Manny Machado 3B R/R Gavin Sheets 1B L/L Jase Bowen RF R/R Dustin Harris LF L/R Jackson Merrill CF L/R Fernando Tatis Jr. RF R/R Samad Taylor LF R/R Miguel Andujar DH R/R Austin Hays DH R/R

姓名 守備位置 投打習慣 備註 Bryan Baker RP R/R Cam Booser RP L/L Joe Boyle SP R/R Garrett Cleavinger RP R/L Brody Hopkins RP R/R Griffin Jax SP R/R Kevin Kelly RP R/R Casey Legumina RP R/R Nick Martinez SP L/R Steven Matz RP R/L Shane McClanahan SP L/L Freddy Peralta SP R/R Drew Rasmussen SP R/R Manuel Rodriguez RP R/R Jesse Scholtens RP R/R Ian Seymour SP L/L Cole Sulser RP R/R Tyler Wells RP R/R Nick Fortes C R/R Liam Hicks C L/R Kenny Piper C R/R Jonathan Aranda 1B L/R Jadher Areinamo 2B R/R Junior Caminero 3B R/R Nick Madrigal 3B R/R Jorge Mateo SS R/R Richie Palacios 2B L/R Taylor Walls SS B/R Carson Williams SS R/R Ben Williamson 2B R/R Jonny DeLuca RF R/R Victor Mesa Jr. RF L/L Cedric Mullins CF L/L Chandler Simpson LF L/R Ryan Vilade RF R/R Yandy Diaz DH R/R

姓名 守備位置 投打習慣 備註 David Bednar RP L/R Paul Blackburn RP R/R Gerrit Cole SP R/R Max Fried SP L/L Brent Headrick RP L/L Carlos Rodon SP L/L Cam Schlittler SP R/R John Schreiber RP R/R Will Warren SP R/R Ryan Yarbrough RP R/L Ali Sanchez C R/R Austin Wells C L/R Jose Caballero SS R/R Jazz Chisholm Jr. 2B L/R Luis Garcia Jr. 1B L/R Paul Goldschmidt 1B R/R George Lombard Jr. SS R/R Ryan McMahon 3B L/R Amed Rosario 3B R/R Anthony Volpe SS R/R Cody Bellinger LF L/L Trent Grisham CF L/L Spencer Jones CF L/L Heliot Ramos LF R/R Ben Rice DH L/R Giancarlo Stanton DH R/R

姓名 守備位置 投打習慣 備註 Franco Aleman RP R/R Logan Allen RP R/L Shawn Armstrong RP R/R Tanner Bibee SP R/R Joey Cantillo SP L/L Slade Cecconi SP R/R Daniel Espino RP R/R Matt Festa RP R/R Hunter Gaddis RP R/R Yorman Gomez SP R/R Foster Griffin SP R/L Tim Herrin RP L/L Colin Holderman RP R/R Parker Messick SP L/L Austin Peterson RP R/R Erik Sabrowski RP R/L Cade Smith RP R/R Andrew Walters RP R/R Gavin Williams SP L/R Patrick Bailey C B/R Austin Hedges C R/R Cooper Ingle C L/R Travis Bazzana 2B L/R Angel Genao 2B B/R Rhys Hoskins 1B R/R CJ Kayfus 1B L/L Nathaniel Lowe 1B L/R Kyle Manzardo 1B L/R Jose Ramirez 3B B/R Brayan Rocchio SS B/R Jo Adell RF R/R Chase DeLauter RF L/L David Fry RF R/R Petey Halpin CF L/R Steven Kwan LF L/L Angel Martinez LF B/R Blake Perkins CF B/R Daniel Schneemann CF L/R Kahlil Watson RF L/R

姓名 守備位置 投打習慣 備註 Huascar Brazoban RP R/R Sean Burke SP R/R Erick Fedde SP R/R Jordan Hicks RP R/R Bryan Hudson RP L/L Anthony Kay SP L/L Davis Martin SP L/R Sean Newcomb RP L/L David Sandlin SP R/R Noah Schultz SP L/L Hagen Smith SP L/L Grant Taylor RP R/R Jake Rogers C R/R Kyle Teel C L/R Luisangel Acuna SS R/R Chase Meidroth 2B R/R Colson Montgomery SS L/R Munetaka Murakami 1B L/R Miguel Vargas 3B R/R Sam Antonacci LF L/R Brenton Doyle CF R/R Braden Montgomery RF B/R Tristan Peters CF L/R Andrew Benintendi DH L/L Randal Grichuk DH R/R Tommy Pham DH R/R

2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽外卡系列賽正式落幕，在亞特蘭大勇士於第3戰殊死鬥擊敗費城人後，晉級分區系列賽（LDS）的「八強」名單全數底定。四大對戰組合將於美東時間10月3日全面點燃戰火，採5戰3勝制。其中最受矚目的焦點莫過於尋求衛冕的洛杉磯道奇正面強碰宿敵勇士，以及美聯東區雙強紐約洋基與坦帕灣光芒的史詩級對決。第1種子坦帕灣光芒 vs. 第4種子紐約洋基：整季穩坐美聯龍頭的光芒，在首輪即遭遇橫掃紅襪晉級、氣勢如虹的洋基。外媒分析指出，儘管光芒擁有主場優勢與堅強戰力，但洋基先發輪值近況極佳，且剛在外卡賽展現出統治級的火力。若洋基能在純品康納球場（Tropicana Field）的前兩戰搶下勝利，將對光芒造成極大壓力。專家普遍預測洋基有望突圍挺進美聯冠軍賽。第2種子克里夫蘭守護者 vs. 第6種子芝加哥白襪：守護者靠著拉米瑞茲（Jose Ramirez）、巴札納（Travis Bazzana）等名將組成的深厚打線與堅強投手陣容以逸待勞；然而以黑馬之姿在外卡賽淘汰休士頓太空人的白襪目前士氣正旺，牛棚穩定度超出預期，專家看好手感發燙的白襪有機會延續驚奇之旅，爆冷闖進美聯冠軍賽。第2種子洛杉磯道奇 vs. 第3種子亞特蘭大勇士：力拼3連霸的洛杉磯道奇將在首輪迎戰甫從外卡第3戰脫穎而出的亞特蘭大勇士。儘管勇士陣中擁有阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、歐森（Matt Olson）與塞爾（Chris Sale）等頂級球星，但專家分析指出，勇士打線近況起伏過大，且輪值深度不足，面對兵強馬壯的道奇「超級先發輪值」與深厚板凳，勇士恐難以招架，外界一致看好道奇將順利過關。第1種子密爾瓦基釀酒人 vs. 第4種子聖地牙哥教士：例行賽奪下全聯盟最佳戰績的釀酒人，首輪將遭遇近兩個月狀態最火熱的聖地牙哥教士。釀酒人陣中雖有米西奧羅斯基（Jacob Misiorowski）等強投，但打線長打火力稍顯不足（例行賽全壘打數為國聯最少）；反觀教士陣中的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）與美林（Jackson Merrill）打擊手感滾燙，加上聯盟頂級的後援防線，專家預測教士有望以下剋上，挺進國聯冠軍賽。2026年美國職棒大聯盟（MLB）賽季的轉播平台非常多元，無論是習慣看電視還是使用網路串流，都有許多選擇。以下為讀者整理台灣區官方授權的轉播收視管道：📍華視（CTS）：屬於免費無線電視，通常會在週末早晨轉播熱門賽事。📍緯來體育台：有線電視老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽的固定轉播，並配有專業中文講評。📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，通常於每週末（六、日）上午提供 LIVE 直播賽事。📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信 MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量極大，且從例行賽到季後賽、世界大賽皆有完整轉播。📍Hami Video / ELTA.tv：想在手機、平板或電腦上觀看愛爾達體育台的最佳途徑，除主頻道外還有原音播出的 MAX 頻道，賽事選擇最豐富。📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball），每週五提供兩場焦點賽事雙重戰。📍MLB.TV：MLB 官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟所有球隊賽事，支援自選主場或客場廣播音源。