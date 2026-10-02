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記憶體模組大廠威剛（3260）現金增資今（2）日起開放公開申購，每股承銷價290元，每人限申購1張，公開申購期間至10月6日止，預計10月8日辦理抽籤。以威剛今日盤中最高價385.5元計算，若幸運中籤，1張潛在價差達9.45萬元，報酬率約32.6%，吸引投資人關注。威剛此次現金增資發行新股2,000萬股，每股發行價格290元，預計募集58億元，募資用途為償還銀行借款。依公司規劃，現增股份中75%、即1,500萬股由原股東按持股比例認購，15%、即300萬股保留供員工認購，另10%、即200萬股對外公開銷售。其中實際提供一般投資人公開申購抽籤的承銷張數為1,700張，公開申購期間自10月2日至6日，投資人可把握期間參與申購。以威剛今日盤中最高股價385.5元計算，與每股290元承銷價相比，每股價差95.5元，若以1張、1,000股計算，抽中後帳面價差達9萬5,500元，潛在報酬率約32.93%。若以昨日（1日）收盤價380元計算，則每股價差90元，1張潛在價差9萬元，報酬率約31.03%，同樣超過3成。不過，實際獲利仍須視股票撥券後的市場價格而定，股價若下跌，價差也可能縮小，甚至出現虧損。此次公開申購每人可申購1張，申購人除了準備29萬元認購款外，另須加計申購處理費及中籤通知郵寄工本費，帳戶須備妥29萬70元。時程方面，10月7日為預扣款日，10月8日辦理公開抽籤，未中籤者預計10月12日退款，若幸運中籤，則預定10月19日撥券。威剛科技成立於2001年，主要業務涵蓋記憶體模組、SSD固態硬碟、嵌入式解決方案、工業級記憶體及行動儲存裝置等產品，並布局企業級伺服器、邊緣運算及嵌入式系統等市場。