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▲概念店以紅白外牆及復古手寫字體打造醒目門面，並設置戶外座位區，成為北高雄商圈的吸睛焦點。(圖 / WalkerLand 拍攝提供)

▲雲朵披薩使用3種義大利進口麵粉，經72小時低溫發酵及高溫烘烤，形成外層微脆、內部蓬鬆的餅皮，每一片都是薄多義職人精神的展現。(圖 / WalkerLand 拍攝提供)

▲薄多義堅持每日新鮮現打麵糰，製作多種不同形狀與口感的麵體，搭配海鮮、松露、茄汁及肉醬等多元風味組合，於概念店呈現27道義大利麵的豐富選擇。(圖 / WalkerLand 拍攝提供)

▲概念店邀請冠軍調酒師設計6款水果元素調酒，以果香及清爽酸甜感搭配主餐、炸物與甜點，讓大家在不同料理間轉換味蕾。(圖 / WalkerLand 拍攝提供)

北高雄餐飲商圈再添新話題！高雄美術館特區匯聚藝文場館及綠地環境，逐漸成為在地人假日散步、約會及和親友聚餐的熱區，消費者挑選餐廳時，除了在意餐點是否好吃，也開始追求空間設計與用餐體驗。知名義式餐飲品牌薄多義看準商圈特色，推出高雄美術館概念店，從門店設計、料理內容到用餐體驗全面升級，為北高雄帶來兼具美味與設計感的餐飲新選擇。概念店外觀以醒目的紅白配色和周邊住宅建築形成鮮明對比，一亮相便成為吸睛焦點；走進店內，大膽撞色、翻玩設計並搭配趣味圖像，更營造出與過往不同的空間氛圍。料理也同步換上全新菜單，其中最具話題性的餐點非「雲朵披薩」莫屬。薄多義為了做出外層微脆、內部蓬鬆又帶有嚼勁的餅皮，精心選用3種特性不同的義大利進口麵粉，只為帶給消費者一吃難忘的獨家口感。ZERO M麵粉提供麵糰彈性與韌性，讓餅皮在發酵及烘烤過程中順利膨脹；aRoma小麥粉帶來自然麥香及酥脆口感；LA 8 PLUS小麥胚芽粉則讓餅皮維持柔軟，同時增添香氣。麵糰完成後經歷72小時低溫發酵再高溫烘烤，烤好後的邊緣呈現誘人色澤，咬下時先感受到表層的薄脆，接著是柔軟、帶著空氣感的麵體，尾韻則留下自然麥香，在味蕾舌尖讓人回味無窮。除了雲朵披薩，義大利麵也是美術館概念店非吃不可的美味。薄多義堅持麵糰每日新鮮現打，製作出圓直麵、大寬麵、緞帶麵、花朵麵及蜂巢麵等多種不同麵體，再依麵條寬窄、厚薄與形體搭配醬汁，發展出27道義大利麵；圓直麵適合搭配海鮮，大寬麵能吸附醬汁精華，花朵麵和蜂巢麵則能搭配肉品，提供Q彈帶勁的咀嚼樂趣。餐點的肉品另以直火烹調，替料理增添焦香，讓整體風味更具層次。美術館概念店還設置開放式廚房，將原本深藏不露的製作過程呈現在消費者眼前，見證工作人員處理披薩餅皮、製作麵糰及料理餐點的過程，為等待上菜的空檔增添趣味新意，同時感受薄多義職人們多年來對細節始終如一的嚴謹要求。為滿足不同用餐需求，薄多義高雄美術館概念店除了雲朵披薩和義大利麵，也準備燉飯、烤物、開胃菜、甜點及飲品，無論是想與親友分食、大快朵頤，或安排輕鬆愜意的午後約會，共度悠閒時光，都能在這裡找到適合的美味。店內同時邀請冠軍調酒師設計6款融入水果元素的調酒，運用果香及酸甜滋味，供大家在披薩、義大利麵或炸物之間轉換味蕾，沉浸享受不同料理的獨特風味。從醒目的紅白門面、充滿玩心的室內設計，到看得見製作過程的開放式廚房，薄多義透過高雄美術館概念店展現不同於以往的新面貌，進一步詮釋精益求精的職人精神。雙十連假將至，無論想在逛完美術館後安排約會，或邀請親友歡聚共餐，都能透過Inline提前預約薄多義高雄美術館概念店，盡情享受職人精心打造的義式美味。