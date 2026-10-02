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民進黨台北市長參選人沈伯洋政見拋出「支持營養午餐專法」，台北市長蔣萬安今（2）日批評，沈伯洋在立院沒有支持營養午餐專法，甚至阻擋《財劃法》修法，但最諷刺的是，被問到政見預算在哪，沈的解方卻是過去一直阻擋的《財劃法》，「真的見識到認知作戰專家的本領」。蔣萬安上午出席TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽開幕典禮，針對沈伯洋喊出支持營養午餐專法，直言沈伯洋不但在立院沒有支持，甚至阻擋財劃法修法，但修法後台北市增加的經費就是用在營養午餐免費政策。蔣萬安指出，北市每一餐提高到87元到92元，而且總共18萬名學生受惠，沈伯洋卻說若《財劃法》修法過後，國防部可以直接廢掉、關一關，而且國家不需要守護。但今天《財劃法》通過後，地方財政獲得挹注，但國防有打折嗎？賴政府不是也持續編列破兆國防預算？蔣萬安直言，最諷刺的是，沈伯洋被問到政見預算在哪？他的解方都是過去一直阻擋的《財劃法》。原本在他口中十惡不赦的《財劃法》，參選市長後突然變成造福市民的法律，真的見識到認知作戰專家的本領。