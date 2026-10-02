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沈伯洋主張保留自費加價 避免餐費成品質天花板

稱免費午餐核心是「教育平權、餐桌平權」

「隔壁同學多一塊肉」 楊植斗批恐形成差別待遇

楊植斗：餐費隨物價調整可以談 但別讓餐桌有區別

台北市長參選人沈伯洋今（2）日發表教育政策，針對市府目前推行的免費營養午餐政策，他主張「保留家長自費加價的彈性」，避免固定餐費成為餐點品質的天花板。不過對此，國民黨台北市議員楊植斗質疑，同班學生若因家長是否加價而吃到不同餐點，恐讓原本強調不排富、所有學生享有相同午餐的政策出現差別待遇，並直言「餐費跟著物價調，可以談；菜不好吃，可以監督把關，但餐桌上不該有區別對待」。沈伯洋今舉行「教育有溫暖，孩子好未來」教育政策發表會，針對近期北市校園營養午餐品質、食安等爭議，主張在中央完成營養午餐專法前，台北市可先建立餐費隨物價指數調整的機制，並保留家長自費加價空間，同時強化食農及營養教育。對此，楊植斗隨即發文質疑，如果同一班裡有部分家長願意加價、部分家長沒有加價，「是不是要分開打飯？分開用餐？」他認為，沈伯洋並沒有把實際執行方式說清楚。楊植斗接著提到，中午鐘聲響起後，孩子一起排隊打菜、回座用餐，「沒有人問你爸做什麼，你媽賺多少」，所有學生都吃一樣的午餐。免費營養午餐背後的核心就是「教育平權」、「餐桌平權」，而台北市率先宣布國中小營養午餐免費、不排富後，也有其他縣市陸續跟進。楊植斗也認為，這是蔣萬安任內「做過最正確的事之一」。針對沈伯洋提出保留自費加價彈性，楊植斗舉例，如果同一班30名學生中，有10名家長選擇加價、20名沒有加價，那麼午餐時間打開餐盒，若隔壁同學因此「多一塊肉」，該如何向孩子解釋？他也反問，如果最後變成全班一起加價，是否反而讓經濟較吃緊的家庭必須多負擔一筆費用？台北市好不容易推動免費營養午餐、強調所有孩子在校園餐桌上待遇一致，若再依家長是否額外付費區分餐點，恐怕與原本的平權精神背道而馳。不過，楊植斗也表示，「餐費跟著物價調，可以談」，如果菜色不好吃，也可以透過監督、把關來改善。但他反對的是讓學生因家庭是否額外付費，在同一間教室裡吃到不同等級的午餐，「餐桌上不該有區別對待」，希望台北市的孩子能夠「在同一間教室，吃同一頓飯」。