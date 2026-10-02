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台北市工務局大地處臉書粉專「臺北大地誌」自9月24日至29日，連續多天出現28則中國AI短劇，部分貼文流量不錯，留言區甚至變成網友討論劇情。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（2日）聽聞傻眼，直呼「真的假的？」呼籲市府應盡速處理，事後也該說明。沈伯洋上午舉辦「教育政策發表會」，包括政陽文教基金會執行長吳忠泰、全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙與會。對於臉書粉專「臺北大地誌」被盜用一事，沈伯洋會後受訪時直呼，真的假的？他說，要盡快處理，資訊局針對相關攻擊，應該要趕快核實，並把帳號搶回來，相信市府也已經跟Meta溝通，這畢竟是官方的，meta的回應應該會蠻迅速。沈伯洋表示，從平台的溝通、確認這是國內還是國外的攻擊，並向民眾說明，為何會發生此次攻擊？取回帳號的程序也可以教育大家。他說，若是管理員誤點連結，或是釣魚、完全被攻下，這是三種完全不同的處理方式，不管哪一種，都是政府單位未來可能會遇到的。沈伯洋指出，這次是粉專遭到攻擊，若以後是政府單位裡面，包含民眾的個資該怎麼辦？他說，要讓民眾安心，有必要事後說明。