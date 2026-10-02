近期教師節、中秋節一路接到國慶連假，上班族「連續3周只上4天班」的小確幸快要爽完，想到11月完全沒有國定假日，不少人直呼「11月超痛苦」。別急著崩潰！行政院人事行政總處已公布2027年（116年）行事曆，全年不僅有9個3天以上連假且免補班，2027行事曆請假攻略快先收下壓壓驚！
🟡連三周只上4天班！爽完11月沒連假痛苦
近期連假接踵而至，許多網友在 Threads 熱烈討論，發現從教師節、中秋節一路接到國慶連假，連續 3 週每週都只需要工作 4 天，讓廣大上班族直呼太幸福。然而，想到放完國慶連假後，整個 11 月完全沒有任何國定假日，不少人已提前陷入收假憂鬱，崩潰直言「接下來每週都要上滿 5 天」、「11月就是痛苦的開始」。
對於服務業、餐飲業與醫療輪班族而言，連假更是完全無感，甚至苦笑坦言「別人的連假就是我們忙爆累爆的開始」，各種熱鬧假期對他們來說反而是顧客最多的考驗期。
🟡2027年行事曆公開！全年九大連假免補班
為了安撫對 11 月沒有假期的焦慮，許多民眾已開始翻開行政院人事行政總處公布的 2027 年（民國 116 年）行事曆提前規劃。2027 年全年不僅全面維持「免補班」原則，更包含了 9 個 3 天以上的連續假期：
農曆春節：2/4～2/10（放 7 天）
兒童節及清明節：4/3～4/6（放 4 天）
228 紀念日：2/27～3/1（放 3 天）
五一勞動節：4/30～5/2（放 3 天）
國慶日：10/9～10/11（放 3 天）
光復節：10/23～10/25（放 3 天）
行憲紀念日：12/24～12/26（放 3 天）
2028 元旦：12/31～1/2（放 3 天）
🟡端午中秋無連假惹議！最狂請假攻略一次看
不過，2027 年的端午節（6月9日）與中秋節（9月15日）都落在週三，加上 2026 年，形成了連續兩年中秋都沒有連假的罕見情況。取消彈性放假制度邁入第 3 年，不少民眾抱怨需消耗寶貴特休才能「自主搭橋」，紛紛敲碗建議政府參考英國「Bank Holiday」制度將假日挪至週一或週五。
若想在 2027 年打造超級長假，務必善用以下兩大「神級請假攻略」：
【春節請 2 爽休 11 天】：春節（2/4~2/10）過後，只要多請 2/11（四）與 2/12（五）這兩天，就能連同週末一路爽休 11 天。
【清明請 3 爽休 9 天】：清明連假（4/3~4/6）結束後，直接請 4/7（三）至 4/9（五）共 3 天，即可輕鬆銜接下個週末，達成請 3 放 9 的超狂假期！
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近期連假接踵而至，許多網友在 Threads 熱烈討論，發現從教師節、中秋節一路接到國慶連假，連續 3 週每週都只需要工作 4 天，讓廣大上班族直呼太幸福。然而，想到放完國慶連假後，整個 11 月完全沒有任何國定假日，不少人已提前陷入收假憂鬱，崩潰直言「接下來每週都要上滿 5 天」、「11月就是痛苦的開始」。
對於服務業、餐飲業與醫療輪班族而言，連假更是完全無感，甚至苦笑坦言「別人的連假就是我們忙爆累爆的開始」，各種熱鬧假期對他們來說反而是顧客最多的考驗期。
為了安撫對 11 月沒有假期的焦慮，許多民眾已開始翻開行政院人事行政總處公布的 2027 年（民國 116 年）行事曆提前規劃。2027 年全年不僅全面維持「免補班」原則，更包含了 9 個 3 天以上的連續假期：
農曆春節：2/4～2/10（放 7 天）
兒童節及清明節：4/3～4/6（放 4 天）
228 紀念日：2/27～3/1（放 3 天）
五一勞動節：4/30～5/2（放 3 天）
國慶日：10/9～10/11（放 3 天）
光復節：10/23～10/25（放 3 天）
行憲紀念日：12/24～12/26（放 3 天）
2028 元旦：12/31～1/2（放 3 天）
不過，2027 年的端午節（6月9日）與中秋節（9月15日）都落在週三，加上 2026 年，形成了連續兩年中秋都沒有連假的罕見情況。取消彈性放假制度邁入第 3 年，不少民眾抱怨需消耗寶貴特休才能「自主搭橋」，紛紛敲碗建議政府參考英國「Bank Holiday」制度將假日挪至週一或週五。
若想在 2027 年打造超級長假，務必善用以下兩大「神級請假攻略」：
【春節請 2 爽休 11 天】：春節（2/4~2/10）過後，只要多請 2/11（四）與 2/12（五）這兩天，就能連同週末一路爽休 11 天。
【清明請 3 爽休 9 天】：清明連假（4/3~4/6）結束後，直接請 4/7（三）至 4/9（五）共 3 天，即可輕鬆銜接下個週末，達成請 3 放 9 的超狂假期！