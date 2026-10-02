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▲林瑞陽（左）過去是瓊瑤劇第一小生，近年因白髮與身形變化引發討論，妻子張庭（右）保養得宜，兩人近照反而像是父女。（圖／翻攝自佛系大师微博）

▲陳冠希（如圖）年輕時被封華語圈痞帥天花板，近年素顏直播，長髮蓄鬍的憔悴照片被網友虧撞臉趙本山。（圖／翻攝自中文说唱全记录 微博）

▲陳曉東（如圖）昔日是香港情歌王子，近期近照曝光後被質疑醫美過度，體重忽胖忽瘦與饅化僵硬的五官經常掀起討論。（圖／翻攝自霉菌大王是也 微博）

▲狄龍（如圖）年輕時是邵氏第一美男子，如今80歲近況曝光，髮線漸漸高，不過現在的他兒孫滿堂，盡享晚年生活。（圖／翻攝自娛樂小扒拉微博）

演藝圈從來不缺「盛世美顏」，不少男星年輕時帥到驚艷一個時代，從瓊瑤第一小生、香港痞帥男神、情歌王子，到邵氏第一美男子、金馬影帝接班人，全都曾是觀眾心中的夢中情人。不過歲月不饒人，林瑞陽、陳冠希、陳曉東、狄龍近年外貌都曾引發討論，昔日男神如今模樣與巔峰時期落差極大，也讓網友感嘆歲月真的是一把殺豬刀。66歲林瑞陽當年是瓊瑤劇第一小生，憑《一簾幽夢》等作品走紅，年輕時外型英挺、氣質斯文，是許多觀眾心中的白馬王子。不過他淡出演藝圈後轉戰商界，近年每次公開現身，都因滿頭白髮、身形發福引發熱議，曾被網友形容與昔日小生形象判若兩人。今年他被爆返台接受胸腔微創手術，術後首度公開現身時，雖然依舊頂著招牌白髮，但氣色紅潤、精神不錯，也讓外界稍稍放心。陳冠希年輕時是華語圈痞帥代表，《無間道》時期邪氣又帶點混血感的五官，至今仍是不少人心中的顏值天花板。不過即將46歲的他近年越來越做自己，不修圖、不刻意掩飾皺紋與鬍渣，素顏直播時滿臉歲月痕跡，也被網友虧「撞臉趙本山」。面對外界調侃，陳冠希倒是相當坦然，沒有太多偶像包袱。如今他生活重心放在家庭與潮流事業上，外貌雖然不再是當年的少年感，但多了一種不刻意討好外界的鬆弛感。51歲陳曉東過去是香港情歌王子，曾與謝霆鋒、陳奕迅等人並列男神級歌手，濃眉大眼、笑容陽光，是標準漫畫系美少年。只是近年他的外貌變化也多次成為話題，近期有網友在Threads分享他的最新照片，直言「醫美對你做了什麼」，掀起熱烈討論。照片中的陳曉東穿著精緻，造型依舊講究，但臉部線條、表情狀態被認為與過去差異很大，甚至被形容有「蠟像感」。不過他近年仍持續站上舞台開唱，外貌評價雖然兩極，舞台表現仍有不少歌迷支持。80歲狄龍年輕時是邵氏當家小生，五官英氣、身形高挑，演出武俠片時氣場十足，被封為邵氏第一美男子。後來他憑《英雄本色》中的「宋子豪」再創事業高峰，也成為影迷心中的經典大哥。如今狄龍大幅減產，生活重心放在家庭。日前他80歲大壽照片曝光，三代同堂溫馨切蛋糕，氣色紅潤、精神不錯，雖然外貌早已從俊美大俠變成慈祥長輩，但舉手投足仍有老戲骨的氣場。