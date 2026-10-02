中央氣象署表示，彩雲颱風持續增強中，最快今晚升級中颱，未來朝日本前進對台無影響。而今（2）日東北季風到來，大台北及宜蘭有局部短暫陣雨；下周一（5日）將有另一波東北季風增強，北部與東半部有感降溫，低溫恐下探20度。
彩雲持續增強中 東北季風今到來
中央氣象署預報員鄭傑仁表示，彩雲颱風距離台灣遙遠，正以每小時8公里速度，向西北西進行，目前強度仍是輕度颱風，正在慢慢增強中，最快在今晚升級為中度颱風，未來還要觀察是否會增強為強烈颱風，彩雲後續會北轉往日本前進，對台灣沒有影響。
天氣部分，今（2）日受到東北季風增強影響，大台北、宜蘭地區有局部短暫陣雨，宜蘭晚間要留意局部大雨發生可能，桃園、花蓮也有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，嘉義以南及其他山區午後有局部短暫陣雨。明（3）日開始東北季風減弱，大台北、宜蘭、花蓮及恆春半島有局部短暫陣雨，不過宜蘭中午前還是有局部大雨發生可能，其他地區則為多雲到晴，南部及其他山區午後有局部短暫陣雨。
下周一宜蘭有局部較大雨勢 低溫下探20度
周日（4日）東北季風再更弱，水氣減少，僅迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，西半部為多雲到晴的天氣。不過到了下周一（5日），另一波東北季風增強，預估將影響到下周四（8日），下周一、下周二北部、東半部、恆春半島都有局部短暫陣雨，宜蘭有局部較大雨勢發生可能，南部及其他山區午後有機會出現局部短暫陣雨，下周三（7日）、下周四水氣會慢慢減少，剩下大台北、東部、恆春半島有零星短暫陣雨。
氣溫方面，明（3）日受到東北季風影響，北部、東部高溫略為下降，來到28到31度，新竹以南高溫則在32到33度，低溫約在23到27度，到了下周一（5日），另一波東北季風增強，中部以北、東部有感降溫，高溫約26到29度，低溫約20到24度，中南部高溫約30到33度，低溫約24到26度。
資料來源：中央氣象署
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中央氣象署預報員鄭傑仁表示，彩雲颱風距離台灣遙遠，正以每小時8公里速度，向西北西進行，目前強度仍是輕度颱風，正在慢慢增強中，最快在今晚升級為中度颱風，未來還要觀察是否會增強為強烈颱風，彩雲後續會北轉往日本前進，對台灣沒有影響。
天氣部分，今（2）日受到東北季風增強影響，大台北、宜蘭地區有局部短暫陣雨，宜蘭晚間要留意局部大雨發生可能，桃園、花蓮也有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，嘉義以南及其他山區午後有局部短暫陣雨。明（3）日開始東北季風減弱，大台北、宜蘭、花蓮及恆春半島有局部短暫陣雨，不過宜蘭中午前還是有局部大雨發生可能，其他地區則為多雲到晴，南部及其他山區午後有局部短暫陣雨。
周日（4日）東北季風再更弱，水氣減少，僅迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，西半部為多雲到晴的天氣。不過到了下周一（5日），另一波東北季風增強，預估將影響到下周四（8日），下周一、下周二北部、東半部、恆春半島都有局部短暫陣雨，宜蘭有局部較大雨勢發生可能，南部及其他山區午後有機會出現局部短暫陣雨，下周三（7日）、下周四水氣會慢慢減少，剩下大台北、東部、恆春半島有零星短暫陣雨。
氣溫方面，明（3）日受到東北季風影響，北部、東部高溫略為下降，來到28到31度，新竹以南高溫則在32到33度，低溫約在23到27度，到了下周一（5日），另一波東北季風增強，中部以北、東部有感降溫，高溫約26到29度，低溫約20到24度，中南部高溫約30到33度，低溫約24到26度。