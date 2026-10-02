《Garena 傳說對決》迎接10週年，近期一口氣推出多組聯名活動序號，玩家買飲料、超商聯名商品、icash 2.0，甚至到錢櫃唱歌，都有機會拿到虛寶兌換碼。不過不少玩家拿到序號狂換後，卻跳出「已達兌換次數上限」，甚至以為序號壞掉。其實官方針對不同獎勵都有設定帳號兌換上限，永久造型通常只能換3至5次，部分限時特效則最多10次。《NOWNEWS今日新聞》整理近期10週年序號兌換方式、次數限制及截止日期，拿到序號先別急著丟。
《傳說對決》序號怎麼換？兌換位置藏在活動大廳
近期《傳說對決》10週年推出大量實體聯名活動，雖然序號取得方式不同，但兌換方式大致相同。玩家進入遊戲後，依序點選「活動大廳」→「禮物盒圖像」→「活動序號兌換處」，輸入拿到的序號即可兌換。
不過要注意，「一組序號只能使用一次」和「一個帳號能兌換幾次」是兩件不同的事。以目前7-ELEVEN十週年聯名活動為例，每組序號只能兌換一次，但同一帳號抽到「稀世造型三選一」最多只能兌換3次，其餘造型獎勵各限5次，部分其他獎勵則最多10次；因此玩家即使手上還有新的有效序號，只要抽中的獎勵已達帳號上限，仍可能無法繼續兌換。
為什麼顯示「兌換次數已達上限」？永久造型不是無限換
不只 7-ELEVEN，Red Bull 十週年聯名也採類似機制。其中「稀世三選一」、「傳說三選一」、永久 Red Bull 特效及表情選擇禮包，每個遊戲帳號最多兌換3次；史詩、勇者造型最多5次，3日版擊殺、回城、加速及表情等獎勵則最多10次。換句話說，玩家大量蒐集序號時，可能還沒把手上的序號用完，就先碰到特定獎項的帳號上限。
此外，如果抽到自己已經擁有的永久英雄或永久造型，也不代表可以在帳號中重複持有。官方說明，每個帳號的同一永久英雄或永久造型限擁有一件，以 7-ELEVEN 活動來說，重複取得時會依遊戲機制轉換成寶石，實際獎勵仍以遊戲內顯示為準。
10週年序號期限別搞混！有的10月就到期、有的能放到明年
另一個容易踩雷的地方是「兌換期限」。目前各項聯名序號並沒有統一截止日期，例如錢櫃 PARTYWORLD 聯名「歌手驚喜箱」序號只開放兌換至2026年10月17日23時59分；7-ELEVEN十週年聯名商品序號則可以一路使用到2027年2月28日23時59分。
最新推出的「獸煌金盃 × icash 2.0」時間更長，虛寶序號可使用至2027年7月31日23時59分59秒。不過這次抽到好東西的機率並不高，官方直接公開各獎項機率，其中傳說造型僅0.01%、史詩造型0.39%、勇者造型1%，最大宗的遊戲資源則占89.83%。
而且每一次兌換都是「獨立事件」，不會因為前面已經換了很多組序號，就逐漸提高傳說造型的中獎率，官方也明確表示不保證在特定兌換次數內取得指定獎項。因此玩家若是為了永久造型大量購入聯名商品，還是得先看清楚機率與兌換規則。
《傳說對決》近期序號兌換重點
如果玩家遇到《傳說對決》序號不能兌換，可以先確認「序號是否過期」、「該獎項是否已達帳號兌換上限」、「序號是否已使用過」；官方也提醒，兌換前帳號必須完成角色創立，郵件、禮物箱及背包也應預留空間，避免因空間不足影響虛寶發送。
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近期《傳說對決》10週年推出大量實體聯名活動，雖然序號取得方式不同，但兌換方式大致相同。玩家進入遊戲後，依序點選「活動大廳」→「禮物盒圖像」→「活動序號兌換處」，輸入拿到的序號即可兌換。
不過要注意，「一組序號只能使用一次」和「一個帳號能兌換幾次」是兩件不同的事。以目前7-ELEVEN十週年聯名活動為例，每組序號只能兌換一次，但同一帳號抽到「稀世造型三選一」最多只能兌換3次，其餘造型獎勵各限5次，部分其他獎勵則最多10次；因此玩家即使手上還有新的有效序號，只要抽中的獎勵已達帳號上限，仍可能無法繼續兌換。
為什麼顯示「兌換次數已達上限」？永久造型不是無限換
不只 7-ELEVEN，Red Bull 十週年聯名也採類似機制。其中「稀世三選一」、「傳說三選一」、永久 Red Bull 特效及表情選擇禮包，每個遊戲帳號最多兌換3次；史詩、勇者造型最多5次，3日版擊殺、回城、加速及表情等獎勵則最多10次。換句話說，玩家大量蒐集序號時，可能還沒把手上的序號用完，就先碰到特定獎項的帳號上限。
此外，如果抽到自己已經擁有的永久英雄或永久造型，也不代表可以在帳號中重複持有。官方說明，每個帳號的同一永久英雄或永久造型限擁有一件，以 7-ELEVEN 活動來說，重複取得時會依遊戲機制轉換成寶石，實際獎勵仍以遊戲內顯示為準。
另一個容易踩雷的地方是「兌換期限」。目前各項聯名序號並沒有統一截止日期，例如錢櫃 PARTYWORLD 聯名「歌手驚喜箱」序號只開放兌換至2026年10月17日23時59分；7-ELEVEN十週年聯名商品序號則可以一路使用到2027年2月28日23時59分。
最新推出的「獸煌金盃 × icash 2.0」時間更長，虛寶序號可使用至2027年7月31日23時59分59秒。不過這次抽到好東西的機率並不高，官方直接公開各獎項機率，其中傳說造型僅0.01%、史詩造型0.39%、勇者造型1%，最大宗的遊戲資源則占89.83%。
而且每一次兌換都是「獨立事件」，不會因為前面已經換了很多組序號，就逐漸提高傳說造型的中獎率，官方也明確表示不保證在特定兌換次數內取得指定獎項。因此玩家若是為了永久造型大量購入聯名商品，還是得先看清楚機率與兌換規則。
|活動
|主要限制／注意事項
|序號兌換期限
|7-ELEVEN 10週年聯名
|稀世造型3次、其餘造型多為5次，其他部分獎勵10次
|
2027/2/28 23:59 Garena Moba
|Red Bull 10週年聯名
|稀世、傳說造型3次；史詩、勇者5次；部分限時獎勵10次
|2026/12/31 23:59:59 Garena Moba
|錢櫃PARTYWORLD聯名
|可取得「歌手驚喜箱」，活動任務至10/14
|2026/10/17 23:59 Garena Moba
|獸煌金盃 × icash 2.0
|傳說造型機率0.01%，每次抽取機率獨立
|2027/7/31 23:59:59 iCash