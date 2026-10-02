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行政院長卓榮泰今（2）日赴立法院接受總質詢。國民黨團總召傅崐萁質詢時關心蘇花安動工進度，痛斥民進黨2019年宣布後，將近7年沒有動工。卓榮泰則反嗆「我們時間定了你都不知道，你顯然不關心地方」，更反問知道何時發包嗎？一句話激怒傅崐萁，甚至一度敲桌嗆「發包權在行政院，怎麼會問我，那可以啊你把政權交給我們，我馬上發包、動工」；卓榮泰則反酸「你多努力吧！」傅崐萁今質詢時關心蘇花安的動工時間，稱民進黨2019年宣布要做蘇花安，到現在近7年卻沒動工，就他了解，民進黨要壓在2028年以前搞動工儀式，直呼「人命無價啊」。卓榮泰則反酸，「委員你又錯了，我們時間已經定了，你都不知道，你顯然不關心地方」，讓傅崐萁回嗆「我不關心地方怎麼會告訴你6年11個月」，卓更問他「你知道蘇花安何時發包嗎？」沒想到傅崐萁被此話激怒，嗆卓榮泰發包跟動工是兩件事，「你當行政院長連發包跟動工都搞不清楚？」卓榮泰則回批「沒有發包怎麼動工」，傅崐萁則敲桌表示「欸發包是你要告訴本席，你拖了7年你還有臉告訴我，問我什麼時候發包，發包權在你手上耶，你決定不是我決定，不要用這種耍賴的方式」。傅崐萁更嗆「可以啊！把政權交給我們，我馬上發包、動工」，卓榮泰秒回酸「你多努力吧」，傅崐萁再回嘴，「人民很快就會把最新的政府帶過來，我希望卓榮泰不要政治操作，把交通還給交通，把人民還給人民，該普發兩萬就普發兩萬」，卓榮泰則嗆「把行政權還給行政院」。