2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽美國聯盟分區系列賽（ALDS）將於10月4日點燃戰火。其中最受矚目的對戰組合，莫過於頭號種子坦帕灣光芒與第4種子紐約洋基的同區內戰。光芒在例行賽期間始終維持美聯最佳球隊的頂尖水準，順利奪下第1種子；然而他們在季後賽首戰的考驗卻異常艱辛，必須面對整體實力優異且同屬美東戰區的世仇「邪惡帝國」洋基。這場被外界譽為「提前上演的美聯冠軍賽」的巔峰對決，預期將掀起一波激烈的龍爭虎鬥。
先發投手與牛棚戰力分析：洋基輪值難以擊破，光芒面臨嚴峻考驗
在投手戰力方面，體育專欄作家羅特曼（Zachary Rotman）指出，洋基目前的先發輪值陣容堪稱「無懈可擊」。洋基在前一輪的外卡系列賽中，先發投手群聯手壓制波士頓紅襪打線，兩戰分別以9：0及9：2血洗對手，展現出統治級的壓制力。相對於洋基堅若磐石的先發輪值，光芒雖在例行賽展現出深厚的投手深度與調度靈活性，牛棚戰力向來是他們的強項，但面對洋基目前氣勢如虹的先發投手群，光芒的打線勢必得在比賽前段就設法突破，否則一旦戰局進入後半段交由洋基強悍的牛棚接手，光芒要逆轉比分的難度將大幅提升。
打擊狀態剖析：洋基狂轟18分火力全開，賈吉狀態成最大變數
在打擊表現上，洋基在外卡賽兩戰狂轟18分，打線串聯狀態極佳，展現出足以摧毀任何防線的驚人破壞力。不過，洋基當家重砲賈吉（Aaron Judge）的狀態目前仍充滿未知數，這也成為系列賽中洋基進攻端的最大隱憂。光芒方面，身為全美聯例行賽表現最穩定的球隊，他們並不過度依賴單一球星，而是靠著機關槍打線與出色的戰術執行力頻頻取分。面對洋基的頂級輪值，光芒打線能否維持例行賽的穩定輸出，將是他們捍衛主場的關鍵。
系列賽走向預測：洋基客場搶勝成晉級關鍵
針對這場美東大戰，羅特曼分析指出，雖然光芒今年表現令人驚豔，洋基要突破純品康納球場（Tropicana Field）的防線也絕非易事，但只要洋基能在客場前2戰中偷走1勝，整個系列賽的局勢將全面倒向紐約，光芒恐怕很難將戰線逼回坦帕灣。羅特曼最終大膽預測，洋基將能在此系列賽勝出，晉級美聯冠軍賽（ALCS）。
洋基美聯分區系列賽對決光芒賽程
紐約洋基季後賽球隊陣容
坦帕灣光芒季後賽球隊陣容
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在投手戰力方面，體育專欄作家羅特曼（Zachary Rotman）指出，洋基目前的先發輪值陣容堪稱「無懈可擊」。洋基在前一輪的外卡系列賽中，先發投手群聯手壓制波士頓紅襪打線，兩戰分別以9：0及9：2血洗對手，展現出統治級的壓制力。相對於洋基堅若磐石的先發輪值，光芒雖在例行賽展現出深厚的投手深度與調度靈活性，牛棚戰力向來是他們的強項，但面對洋基目前氣勢如虹的先發投手群，光芒的打線勢必得在比賽前段就設法突破，否則一旦戰局進入後半段交由洋基強悍的牛棚接手，光芒要逆轉比分的難度將大幅提升。
|球隊
|預計先發投手輪值名單
|紐約洋基
|
柯爾（Gerrit Cole）
洛登（Carlos Rodón）
弗里德（Max Fried）
施利特勒（Cam Schlittler）
|坦帕灣光芒
|
麥克拉納漢（Shane McClanahan）
佩拉塔（Freddy Peralta）
拉斯穆森（Drew Rasmussen）
馬丁尼茲（Nick Martinez）
在打擊表現上，洋基在外卡賽兩戰狂轟18分，打線串聯狀態極佳，展現出足以摧毀任何防線的驚人破壞力。不過，洋基當家重砲賈吉（Aaron Judge）的狀態目前仍充滿未知數，這也成為系列賽中洋基進攻端的最大隱憂。光芒方面，身為全美聯例行賽表現最穩定的球隊，他們並不過度依賴單一球星，而是靠著機關槍打線與出色的戰術執行力頻頻取分。面對洋基的頂級輪值，光芒打線能否維持例行賽的穩定輸出，將是他們捍衛主場的關鍵。
系列賽走向預測：洋基客場搶勝成晉級關鍵
針對這場美東大戰，羅特曼分析指出，雖然光芒今年表現令人驚豔，洋基要突破純品康納球場（Tropicana Field）的防線也絕非易事，但只要洋基能在客場前2戰中偷走1勝，整個系列賽的局勢將全面倒向紐約，光芒恐怕很難將戰線逼回坦帕灣。羅特曼最終大膽預測，洋基將能在此系列賽勝出，晉級美聯冠軍賽（ALCS）。
洋基美聯分區系列賽對決光芒賽程
|賽事階段
|對戰組合
|日期與時間（台灣時間）
|轉播頻道
|ALDS
|（4）紐約洋基vs（1）坦帕灣光芒
|
G1：10月4日06:30
G2：10月6日08:00
G3：10月8日08:00
G4：10月9日08:00（如有需要）
G5：10月11日08:00（如有需要）
|TBS/truTV/HBO MAX
|姓名
|守備位置
|投打習慣
|備註
|David Bednar
|RP
|L/R
|Paul Blackburn
|RP
|R/R
|Gerrit Cole
|SP
|R/R
|Max Fried
|SP
|L/L
|Brent Headrick
|RP
|L/L
|Carlos Rodon
|SP
|L/L
|Cam Schlittler
|SP
|R/R
|John Schreiber
|RP
|R/R
|Will Warren
|SP
|R/R
|Ryan Yarbrough
|RP
|R/L
|Ali Sanchez
|C
|R/R
|Austin Wells
|C
|L/R
|Jose Caballero
|SS
|R/R
|Jazz Chisholm Jr.
|2B
|L/R
|Luis Garcia Jr.
|1B
|L/R
|Paul Goldschmidt
|1B
|R/R
|George Lombard Jr.
|SS
|R/R
|Ryan McMahon
|3B
|L/R
|Amed Rosario
|3B
|R/R
|Anthony Volpe
|SS
|R/R
|Cody Bellinger
|LF
|L/L
|Trent Grisham
|CF
|L/L
|Spencer Jones
|CF
|L/L
|Heliot Ramos
|LF
|R/R
|Ben Rice
|DH
|L/R
|Giancarlo Stanton
|DH
|R/R
|姓名
|守備位置
|投打習慣
|備註
|Bryan Baker
|RP
|R/R
|Cam Booser
|RP
|L/L
|Joe Boyle
|SP
|R/R
|Garrett Cleavinger
|RP
|R/L
|Brody Hopkins
|RP
|R/R
|Griffin Jax
|SP
|R/R
|Kevin Kelly
|RP
|R/R
|Casey Legumina
|RP
|R/R
|Nick Martinez
|SP
|L/R
|Steven Matz
|RP
|R/L
|Shane McClanahan
|SP
|L/L
|Freddy Peralta
|SP
|R/R
|Drew Rasmussen
|SP
|R/R
|Manuel Rodriguez
|RP
|R/R
|Jesse Scholtens
|RP
|R/R
|Ian Seymour
|SP
|L/L
|Cole Sulser
|RP
|R/R
|Tyler Wells
|RP
|R/R
|Nick Fortes
|C
|R/R
|Liam Hicks
|C
|L/R
|Kenny Piper
|C
|R/R
|Jonathan Aranda
|1B
|L/R
|Jadher Areinamo
|2B
|R/R
|Junior Caminero
|3B
|R/R
|Nick Madrigal
|3B
|R/R
|Jorge Mateo
|SS
|R/R
|Richie Palacios
|2B
|L/R
|Taylor Walls
|SS
|B/R
|Carson Williams
|SS
|R/R
|Ben Williamson
|2B
|R/R
|Jonny DeLuca
|RF
|R/R
|Victor Mesa Jr.
|RF
|L/L
|Cedric Mullins
|CF
|L/L
|Chandler Simpson
|LF
|L/R
|Ryan Vilade
|RF
|R/R
|Yandy Diaz
|DH
|R/R