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球隊 預計先發投手輪值名單 紐約洋基 柯爾（Gerrit Cole） 洛登（Carlos Rodón） 弗里德（Max Fried） 施利特勒（Cam Schlittler） 坦帕灣光芒 麥克拉納漢（Shane McClanahan） 佩拉塔（Freddy Peralta） 拉斯穆森（Drew Rasmussen） 馬丁尼茲（Nick Martinez）

賽事階段 對戰組合 日期與時間（台灣時間） 轉播頻道 ALDS （4）紐約洋基vs（1）坦帕灣光芒 G1：10月4日06:30 G2：10月6日08:00 G3：10月8日08:00 G4：10月9日08:00（如有需要） G5：10月11日08:00（如有需要） TBS/truTV/HBO MAX

姓名 守備位置 投打習慣 備註 David Bednar RP L/R Paul Blackburn RP R/R Gerrit Cole SP R/R Max Fried SP L/L Brent Headrick RP L/L Carlos Rodon SP L/L Cam Schlittler SP R/R John Schreiber RP R/R Will Warren SP R/R Ryan Yarbrough RP R/L Ali Sanchez C R/R Austin Wells C L/R Jose Caballero SS R/R Jazz Chisholm Jr. 2B L/R Luis Garcia Jr. 1B L/R Paul Goldschmidt 1B R/R George Lombard Jr. SS R/R Ryan McMahon 3B L/R Amed Rosario 3B R/R Anthony Volpe SS R/R Cody Bellinger LF L/L Trent Grisham CF L/L Spencer Jones CF L/L Heliot Ramos LF R/R Ben Rice DH L/R Giancarlo Stanton DH R/R

姓名 守備位置 投打習慣 備註 Bryan Baker RP R/R Cam Booser RP L/L Joe Boyle SP R/R Garrett Cleavinger RP R/L Brody Hopkins RP R/R Griffin Jax SP R/R Kevin Kelly RP R/R Casey Legumina RP R/R Nick Martinez SP L/R Steven Matz RP R/L Shane McClanahan SP L/L Freddy Peralta SP R/R Drew Rasmussen SP R/R Manuel Rodriguez RP R/R Jesse Scholtens RP R/R Ian Seymour SP L/L Cole Sulser RP R/R Tyler Wells RP R/R Nick Fortes C R/R Liam Hicks C L/R Kenny Piper C R/R Jonathan Aranda 1B L/R Jadher Areinamo 2B R/R Junior Caminero 3B R/R Nick Madrigal 3B R/R Jorge Mateo SS R/R Richie Palacios 2B L/R Taylor Walls SS B/R Carson Williams SS R/R Ben Williamson 2B R/R Jonny DeLuca RF R/R Victor Mesa Jr. RF L/L Cedric Mullins CF L/L Chandler Simpson LF L/R Ryan Vilade RF R/R Yandy Diaz DH R/R

2026年美國職棒大聯盟（MLB）季後賽美國聯盟分區系列賽（ALDS）將於10月4日點燃戰火。其中最受矚目的對戰組合，莫過於頭號種子坦帕灣光芒與第4種子紐約洋基的同區內戰。光芒在例行賽期間始終維持美聯最佳球隊的頂尖水準，順利奪下第1種子；然而他們在季後賽首戰的考驗卻異常艱辛，必須面對整體實力優異且同屬美東戰區的世仇「邪惡帝國」洋基。這場被外界譽為「提前上演的美聯冠軍賽」的巔峰對決，預期將掀起一波激烈的龍爭虎鬥。在投手戰力方面，體育專欄作家羅特曼（Zachary Rotman）指出，洋基目前的先發輪值陣容堪稱「無懈可擊」。洋基在前一輪的外卡系列賽中，先發投手群聯手壓制波士頓紅襪打線，兩戰分別以9：0及9：2血洗對手，展現出統治級的壓制力。相對於洋基堅若磐石的先發輪值，光芒雖在例行賽展現出深厚的投手深度與調度靈活性，牛棚戰力向來是他們的強項，但面對洋基目前氣勢如虹的先發投手群，光芒的打線勢必得在比賽前段就設法突破，否則一旦戰局進入後半段交由洋基強悍的牛棚接手，光芒要逆轉比分的難度將大幅提升。在打擊表現上，洋基在外卡賽兩戰狂轟18分，打線串聯狀態極佳，展現出足以摧毀任何防線的驚人破壞力。不過，洋基當家重砲賈吉（Aaron Judge）的狀態目前仍充滿未知數，這也成為系列賽中洋基進攻端的最大隱憂。光芒方面，身為全美聯例行賽表現最穩定的球隊，他們並不過度依賴單一球星，而是靠著機關槍打線與出色的戰術執行力頻頻取分。面對洋基的頂級輪值，光芒打線能否維持例行賽的穩定輸出，將是他們捍衛主場的關鍵。針對這場美東大戰，羅特曼分析指出，雖然光芒今年表現令人驚豔，洋基要突破純品康納球場（Tropicana Field）的防線也絕非易事，但只要洋基能在客場前2戰中偷走1勝，整個系列賽的局勢將全面倒向紐約，光芒恐怕很難將戰線逼回坦帕灣。羅特曼最終大膽預測，洋基將能在此系列賽勝出，晉級美聯冠軍賽（ALCS）。