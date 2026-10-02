我是廣告 請繼續往下閱讀

📌以下為本文重點：

▲《挖掘者》片長129分鐘，10月1日已在台上映。（圖／翻攝IMDb）

《挖掘者》上映時間、片長、類型一次看

《挖掘者》劇情介紹 石油大亨闖禍還想當救世主

《挖掘者》演員角色介紹 湯姆克魯斯領軍豪華卡司

《挖掘者》3大亮點

《挖掘者》觀影前QA

湯姆克魯斯（Tom Cruise）睽違多年終於甩開《不可能的任務》伊森韓特招牌動作英雄形象！由奧斯卡名導阿利安卓崗札雷伊納利圖執導的黑色諷刺喜劇《挖掘者》（Digger）正式在台映，阿湯哥這次不爬飛機、不跳懸崖，反而頂著稀疏白髮、大肚腩及老化特殊妝，化身權勢滔天的石油大亨Digger Rockwell，在闖下足以毀滅世界的大禍後，還急著證明自己才是「拯救人類的救世主」。這部電影電影更集結里茲阿邁德（Riz Ahmed）、約翰古德曼（John Goodman）、桑德拉惠勒（Sandra Hüller）、麥可斯圖巴（Michael Stuhlbarg）、傑西普萊蒙（Jesse Plemons）等豪華卡司，《NOWNEWS今日新聞》整理《挖掘者》劇情、演員角色、片長、導演及3大亮點，觀影前一次看懂。《挖掘者》上映時間、片長、類型一次看《挖掘者》劇情介紹 石油大亨闖禍還想當救世主《挖掘者》演員角色介紹 湯姆克魯斯領軍豪華卡司《挖掘者》3大亮點《挖掘者》觀影前QA英文片名：Digger類 型：黑色喜劇、諷刺喜劇上 映：10月1日（台灣）片 長：129分鐘語 言：英語導 演：阿利安卓崗札雷伊納利圖主 演：湯姆克魯斯、里茲阿邁德、約翰古德曼桑德拉惠勒、麥可斯圖巴、傑西普萊蒙《挖掘者》主角迪格洛克威爾（Digger Rockwell）是坐擁驚人財富與權力的石油大亨，甚至被形容為「全世界最有權勢的男人」，但他極度自私，這輩子只在乎錢，以及那隻已經30歲、巴不得趕快死掉的貓。他完全無視外界對格陵蘭鑽探工程提出的警告，直到甲烷氣體摧毀機具、奪走工人性命，更導致一座巨大冰川脫離原本位置，朝北歐直衝而去，可能造成難以估計的大規模死傷，一場足以威脅全球的災難正式失控。眼看自己闖下的大禍可能摧毀一切，迪格展開瘋狂行動試圖力挽狂瀾，但他真正想救的不只有世界，還有自己的名聲與地位。他一面收拾自己造成的災難，一面急著向所有人證明，自己不是把世界推向毀滅的罪魁禍首，反而是唯一能拯救人類的「救世主」。《挖掘者》也因此不是傳統英雄拯救世界的災難電影，而是透過這名有錢、有權又自我中心的石油大亨，將環境危機、企業責任與政治權力全部包進荒謬的黑色喜劇裡。權勢驚人的石油大亨，也是整部電影最核心的人物。旗下事業引爆足以危及全球的災難後，Digger開始瘋狂尋找解決方法，同時試圖證明自己是能夠挽救世界的人。湯姆克魯斯為角色徹底改造外型，以稀疏白髮、老化特殊妝、大肚腩及南方口音登場。迪格旗下的環境科學家，隨著他愈陷愈深的捲入這名億萬富豪的世界，精神也逐漸逼近崩潰，因為眼前這群人對人性的漠視程度，已經荒謬到讓他難以置信。粗魯無禮的總統，這個角色與其說是「演」，大部分時間更像是在吼。他把解決這場危機的責任丟給迪格，因為處理災難實在太麻煩，而Compson自己還有其他事情要操心。與Digger關係密切的重要人物。美國副總統，與總統Compson一同出現在這場逐漸失控的危機中。電影關鍵人物之一。由於角色涉及後續劇情的重要設計，觀影前知道演員參演即可，不建議提前查得太深。看慣湯姆克魯斯在《不可能的任務》掛飛機、騎摩托車跳懸崖，《挖掘者》這次直接把大家最熟悉的「阿湯哥」藏起來。他飾演的Digger頂著逐漸稀疏的白髮、大肚腩與老化面容，說話還換成濃厚南方口音，幾乎找不到伊森韓特的影子。真正誇張的是特殊化妝工程，湯姆克魯斯透露，最初完整上妝一次竟然需要6小時，對還得拍攝12小時的劇組而言根本不切實際，他索性介入研究流程，要求把每個化妝步驟分開計時並反覆練習，最後成功把原本6小時的特殊妝壓縮到不到1小時。負責特殊化妝設計的Kazu Hiro更是曾以《最黑暗的時刻》、《重磅腥聞》兩度拿下奧斯卡最佳化妝與髮型設計獎。《挖掘者》是阿利安卓崗札雷伊納利圖執導的原創電影，他曾靠《鳥人》、《神鬼獵人》連續兩屆拿下奧斯卡最佳導演，《挖掘者》也讓他找回多名合作多年的重量級班底。其中最醒目的就是攝影指導艾曼紐盧貝茲基，他曾以《地心引力》、《鳥人》、《神鬼獵人》連續3年拿下奧斯卡最佳攝影；剪輯則找來《神鬼獵人》Stephen Mirrione，服裝設計Jacqueline West、選角Francine Maisler、特殊化妝Kazu Hiro等幕後陣容，全都有奧斯卡得獎或入圍資歷。《挖掘者》雖然不是《不可能的任務》那種傳統商業動作大片，製作規模卻一點也不小，外媒報導成本高達約1.25億美元，折合新台幣約38億元。華納更特別在官方資料強調，《挖掘者》全片皆以VistaVision拍攝，VistaVision是以35mm底片橫向運行、取得更大影像面積的電影格式，能保留更多畫面細節；近年包括《粗獷派建築師》，都讓這套經典格式重新受到電影圈關注。Q：《挖掘者》是《不可能的任務》那種動作片嗎？A：不是。《挖掘者》的核心是黑色幽默及諷刺，故事雖然牽涉可能毀滅世界的巨大災難，但重點並非看湯姆克魯斯執行特務任務，而是透過Digger Rockwell這名權勢人物，描寫權力、企業、環境危機以及「闖禍的人卻想把自己塑造成救世主」的荒謬處境。Q：《挖掘者》片長多久？A：約128至129分鐘，也就是大約2小時8至9分鐘。Q：《挖掘者》分級為何？A：美國電影協會給予R級限制級，主要原因為全片大量使用成人粗口；並非單純因為暴力場面。Q：《挖掘者》評價好嗎？A：目前影評呈現明顯兩極。《挖掘者》的攝影、製作規模，以及湯姆克魯斯徹底改變銀幕形象的演出受到部分影評肯定，但電影刻意誇張、荒謬的諷刺方式及敘事結構也引發不少批評，因此目前並非一面倒好評的作品。