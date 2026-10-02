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▲田馥甄今正式宣布《要去什麼地方》演唱會將在台北小巨蛋連唱六場，突破個人專場新紀錄。（圖／何樂音樂提供）

—田馥甄《要去什麼地方》2026台北小巨蛋演唱會—

Hebe田馥甄睽違了6年，新專輯《要去什麼地方》於9月24日正式上線，今（2）日再度宣布好消息，《要去什麼地方》2026台北小巨蛋演唱會將於12/12（六）、12/13（日）、12/15（二）、12/18（五）、12/19（六）、12/20（日）一連六天開唱，門票於遠大售票系統採取名登記抽選制，10/6中午12：00至10/8中午12：00開放登記。田馥甄日前傳出將於跨年重返小巨蛋開唱，今（2）日官方正式宣布《要去什麼地方》演唱會於一連六天舉行，突破個人專場新紀錄；票價分為$5,200、$4,800、$4,200、$3,800、$3,200、$2,800、$1,800、$800。而寵粉的她，這次售票採取實名抽選制，10/6中午12：00至10/8中午12：00於遠大售票進行登記。根據官方資訊顯示，10/13中午12：00至10/14晚間18：00將是第一輪抽選及繳費，10/15中午12：00至10/16晚間18：00則是第二次抽選，10/18中午12：00開放一般販售，但如果第二次抽選即完售將不再進行一般販售。田馥甄日前才推出全新專輯《要去什麼地方》，特別飛往法羅群島取景拍攝，有別於過往傳統企劃主軸，這次專輯她選擇聽從心之所向，分享專輯裡的每一首歌，都是自己內在的風景。而新歌〈果〉的歌詞融合了這25年來歌唱歷程的關鍵字，更巧妙將姐妹名字Ella、Selina都諧音入歌，讓粉絲們又驚又喜，大家也期待能在演唱會上聽到新歌。演出日期/時間：12/12（六）、12/13（日）、12/15（二）12/18（五）、12/19（六）、12/20（日）演出地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）票 價：$5,200 / $4,800 / $4,200 / $3,800 / $3,200 / $2,800 / $1,800 / $800（本演出採實名登記抽選制）售票、抽選登記時間：10/6（二） 12：00～10/8（四）12：00 登記抽選10/13（二）12：00～10/14（三）18：00 第一次抽選及繳費10/15（四）12：00～10/16（五）18：00 第二次抽選及繳費10/18（日）12：00 一般販售 （如第二次抽選即完售將不實施）