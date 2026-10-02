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▲摩斯漢堡堅持現點現做，靠著「健康、精緻、低負擔」深受消費者喜愛。（示意圖／記者蕭涵云攝）

學者建議兩措施 挽回公司形象

▲摩斯漢堡發布官方防詐公告，澄清絕不會以電話要求提供銀行帳號或線上操作儲值。（圖／翻攝自摩斯漢堡官網）

台灣摩斯漢堡急發重訊，證實發生消費者個資外洩事件。今年上半年度時又由母公司安心食品公布財報，台灣摩斯漢堡去年營業利益虧損近1400萬元。面對接連的負面消息，學者呼籲摩斯漢堡應重視此次個資外洩案件，主動告知民眾，以挽回消費者信心。另外也要盡早訂出補償方案，趕緊止血。過去，摩斯漢堡靠著「健康、精緻、低負擔」，深受重視健康、追求體態的顧客青睞，更標榜「休閒餐飲」而非速食。排除疫情受創期間，去年出現的盈虧，堪稱台灣摩斯上市櫃以來首次出現年度本業虧損。多年來摩斯漢堡強調現點現做，雖然單價高於其他速食業者，消費者一直都願意買單，也讓摩斯漢堡成為前三大速食餐廳品牌。如今台灣摩斯本業卻首度面臨虧損，綜合各媒體與網友意見，點出四大痛點：一、出餐速度慢：原本堅持「現點現做」讓顧客第一時間吃到最美味狀態的優勢，卻在這幾年反而成為致命傷。因為當外送平台與App線上點餐的大量訂單湧入時，廚房作業與SOP未能及時升級，許多民眾都提到，尖峰時段的等候時間動輒需要15至30分鐘。二、價格偏高：平均客單價與餐點價格普遍比麥當勞與其他速食業者高出約三成，如今這幾年面臨通膨，消費者逐漸感到CP值變低。三、份量較少：部分經典餐點被消費者反應疑似份量縮水，開始吃不飽。四、店面環境品質下滑：摩斯不少門市設於老公寓一樓，空間狹小，許多硬體設備都跟不上現代消費者需求。針對這些致命傷，亞太行銷數位轉型聯盟協會創會長高端訓曾透過媒體發表看法，建議摩斯漢堡可借鏡美國奇波雷（Chipotle）的轉型經驗，重新優化廚房數位動線、落實「線上」與「線下」（指「APP線上點餐」與「門市現場」）的服務分流，並回歸品牌最初的「核心體驗」定位，才能走出定位迷航。如今又再度發生消費者個資外洩事件，擅長行銷管理、長期協助輔導餐飲業者的高雄餐旅大學李怡君副教授提到，「一個公司營運多年後一定會遭遇失誤，尤其邁向AI時代後，個資外洩的案件更加頻傳。」李怡君認為當錯誤發生後一定要第一時間找出痛點，趕緊補足，她也建議摩斯漢堡不要只有在社群平台貼公告，而是第二則是趕緊訂好補償方案，趕緊止血，李怡君補充提到：「補救措施做得好，反而會讓消費者成為忠實顧客。」