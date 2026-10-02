我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈伯洋舉辦肥皂箱活動，王乃伃發問，引起質疑。（圖／沈伯洋辦公室提供）

國民黨桃園市議員凌濤指控，有青鳥在募資平台上私自募款，難道這就是「溫暖」的洋流？對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（2）日表示，他不清楚這件事，若事涉違法，趕快去舉發，並請相關單位趕快查明。凌濤今在臉書指控，大洋流青鳥「金流」涉嫌違法，貼文中募資青鳥公開提及「與沈伯洋辦公室確認過」、甚至秀出聯絡紀錄，「這麼明顯的違法行為，都不用查？」他批評，所謂洋流、人流靠動員，現在連「金流」都要靠違法，大罷免既視感再現，這就是總統賴清德口中「溫暖」的洋流？沈伯洋的支持者非法募資，但司法單位卻無動作，選風標準蕩然無存。沈伯洋上午舉辦「教育政策發表會」，包含政陽文教基金會執行長吳忠泰、全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙與會。沈伯洋會後受訪表示，他不清楚這件事，如果今天有事涉違法的話，趕快去舉發，並請相關單位趕快查明，這才是最重要的事情。他說，很謝謝凌濤的關心。另外，沈伯洋昨在大安區瑠公公園舉辦「市長，你給我聽好了！」快閃肥皂箱行動，活動尾聲讓主播王乃伃上台提問，被網友質疑靠「特權」。沈伯洋回應，昨天王乃伃上台時，活動已經抽完兩輪結束，甚至還有多抽人上台，因為王乃伃很早就來，也表明想用市民的身份提問，而且以為王要問寵物問題，但跟他想的不一樣。沈伯洋提到，團隊最主要是要突顯，要讓地方上的聲音如實地被反映出來，最好是想到什麼就講什麼，不用故意一定要想好一個特定的問題，很希望大家喜歡這樣的活動。針對相關爭議，王乃伃透過社群平台留言反擊，澄清他在下午4時35分就排隊提問，且有畫面作證，原本以為「槓龜」沒被抽中，是團隊在最後加時階段，才詢問他是否有興趣上台打招呼。