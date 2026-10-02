杜拜航空一架飛往特拉維夫的FZ1073航班，9月30日發生驚險事件，副機師涉嫌持刀攻擊機長，導致飛機一度急遽下降，乘客亞尼夫（Yaniv Hayun）進入駕駛艙救援，事後他表示，自己因為看過《空中浩劫》（Air Crash Investigation），記得一些飛機操控方式，於是嘗試拉回操縱桿，協助讓飛機恢復較穩定的飛行狀態，這段經歷也獲得《空中浩劫》製作人的回應，證實製作過程確實有請專業飛行員來教學。
製作人回應：拍戲真的會請飛行員教
根據美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導，《空中浩劫》執行製作人拜斯特姆（Alex Bystram）受訪時表示，在得知亞尼夫說自己看過那系列節目，記住部分操作後，他並不感到非常意外，雖然他也沒有想到，會有人將節目裡看到的東西，運用到現實生活中。
拜斯特姆解釋道，當初節目製作時，並不是讓演員「隨意模仿」，而是會請真正的專業飛行員指導，教演員如何操作相關機型的駕駛設備：「他們會告訴演員該怎麼做，如何操控飛機，哪些地方該放手，哪些地方不該放手。」
從「電視節目」到「真實危機」
據悉，亞尼夫本身並沒有經過飛行員訓練，他平常是1名水管工，同時也是《空中浩劫》的忠實觀眾。
不過，這並不代表杜拜航空該艘客機，完全是靠亞尼夫「單獨駕駛」才完成迫降，而是在駕駛艙狀況排除後，由機上2名原本在休假的備用機組人員接手，最終讓客機在沙烏地阿拉伯塔布克平安降落。
原本用來重現航空事故、分析飛行員如何處置危機的節目，竟成為真實飛行事故中，乘客記憶裡的救命資訊。然而，拜斯特姆也表示，如果觀眾能從杜拜航空這次事件，吸取到有關飛行安全的寶貴教訓，那麼節目組不排除會專門製作一集，但不會僅僅只因為這件事聳人聽聞、引人注目就去做。
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根據美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）報導，《空中浩劫》執行製作人拜斯特姆（Alex Bystram）受訪時表示，在得知亞尼夫說自己看過那系列節目，記住部分操作後，他並不感到非常意外，雖然他也沒有想到，會有人將節目裡看到的東西，運用到現實生活中。
拜斯特姆解釋道，當初節目製作時，並不是讓演員「隨意模仿」，而是會請真正的專業飛行員指導，教演員如何操作相關機型的駕駛設備：「他們會告訴演員該怎麼做，如何操控飛機，哪些地方該放手，哪些地方不該放手。」
從「電視節目」到「真實危機」
據悉，亞尼夫本身並沒有經過飛行員訓練，他平常是1名水管工，同時也是《空中浩劫》的忠實觀眾。
不過，這並不代表杜拜航空該艘客機，完全是靠亞尼夫「單獨駕駛」才完成迫降，而是在駕駛艙狀況排除後，由機上2名原本在休假的備用機組人員接手，最終讓客機在沙烏地阿拉伯塔布克平安降落。
原本用來重現航空事故、分析飛行員如何處置危機的節目，竟成為真實飛行事故中，乘客記憶裡的救命資訊。然而，拜斯特姆也表示，如果觀眾能從杜拜航空這次事件，吸取到有關飛行安全的寶貴教訓，那麼節目組不排除會專門製作一集，但不會僅僅只因為這件事聳人聽聞、引人注目就去做。