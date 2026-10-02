中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（2）日共2場比賽，力拚下半季冠軍的樂天桃猿，持續交手台鋼雄鷹，曾家輝掛帥戰陳正毅；面臨季後賽淘汰邊緣的富邦悍將，在主場迎戰味全龍，鈴木駿輔對決梅賽鍶（C.C. Mercedes）。《NOWnews》整理出10月2日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月2日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至10月2日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：悍將目前在全年戰績排名第3，落後獅隊3場勝差，今日若不敵龍隊，就確定無法取得年度第2，可能與季後賽擦肩而過；桃猿目前在下半季排名第2，落後兄弟1場勝差，今日若能擊退雄鷹，將縮小與兄弟的差距；若不敵雄鷹則淘汰指數下修至2。
悍將力拚季後賽一線生機 鈴木駿輔戰梅賽鍶
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第5，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽19場，拿下9勝6敗，防禦率2.39。鈴木本季與龍隊隊交手4場，吞下2敗，對戰防禦率4.37。
龍隊目前排名第4，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽20場，拿下10勝5敗，防禦率1.89。梅賽鍶本季與悍將交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率4.24。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
桃猿客場續戰雄鷹 曾家輝對決陳正毅
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第6，今日推出土投陳正毅先發，本季出賽9場，無勝敗紀錄，防禦率4.67。陳正毅本季與桃猿交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。
桃猿目前排名第2，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽21場，拿下7勝1敗，防禦率2.53。曾家輝本季與雄鷹交手5場，無勝敗紀錄，對戰防禦率3.67。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️10/2中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：27度
降雨機率：30%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：29度至30度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月2日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|中信兄弟
|58
|34-24-0
|0.586
|-
|2
|樂天桃猿
|56
|32-24-0
|0.571
|1
|3
|統一獅
|58
|32-26-0
|0.552
|2
|4
|味全龍
|57
|26-31-0
|0.456
|7.5
|4
|富邦悍將
|56
|24-32-0
|0.429
|9
|6
|台鋼雄鷹
|57
|23-34-0
|0.404
|10.5
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|117
|65-52-0
|0.556
|封王
|2
|統一獅
|117
|61-55-1
|0.526
|3.5
|3
|富邦悍將
|116
|58-58-0
|0.500
|6.5
|4
|樂天桃猿
|117
|56-58-2
|0.491
|7.5
|5
|中信兄弟
|117
|54-61-2
|0.470
|10
|6
|台鋼雄鷹
|117
|53-63-1
|0.457
|11.5
悍將力拚季後賽一線生機 鈴木駿輔戰梅賽鍶
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第5，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽19場，拿下9勝6敗，防禦率2.39。鈴木本季與龍隊隊交手4場，吞下2敗，對戰防禦率4.37。
龍隊目前排名第4，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽20場，拿下10勝5敗，防禦率1.89。梅賽鍶本季與悍將交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率4.24。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第6，今日推出土投陳正毅先發，本季出賽9場，無勝敗紀錄，防禦率4.67。陳正毅本季與桃猿交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。
桃猿目前排名第2，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽21場，拿下7勝1敗，防禦率2.53。曾家輝本季與雄鷹交手5場，無勝敗紀錄，對戰防禦率3.67。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：27度
降雨機率：30%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：29度至30度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。