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⚾2026年中職下半季戰績表（截至10月2日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 中信兄弟 58 34-24-0 0.586 - 2 樂天桃猿 56 32-24-0 0.571 1 3 統一獅 58 32-26-0 0.552 2 4 味全龍 57 26-31-0 0.456 7.5 4 富邦悍將 56 24-32-0 0.429 9 6 台鋼雄鷹 57 23-34-0 0.404 10.5

⚾2026年中職全年戰績表（截至10月2日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 117 65-52-0 0.556 封王 2 統一獅 117 61-55-1 0.526 3.5 3 富邦悍將 116 58-58-0 0.500 6.5 4 樂天桃猿 117 56-58-2 0.491 7.5 5 中信兄弟 117 54-61-2 0.470 10 6 台鋼雄鷹 117 53-63-1 0.457 11.5

▲味全龍今日交手富邦悍將，推出梅賽鍶先發對決鈴木駿輔。（圖／味全龍提供,2026.4.11）

▲樂天桃猿今日客場交手台鋼雄鷹，由「土投新星」曾家輝掛帥先發。（圖／樂天桃猿提供,2026.8.26）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（2）日共2場比賽，力拚下半季冠軍的樂天桃猿，持續交手台鋼雄鷹，曾家輝掛帥戰陳正毅；面臨季後賽淘汰邊緣的富邦悍將，在主場迎戰味全龍，鈴木駿輔對決梅賽鍶（C.C. Mercedes）。❗️悍將目前在全年戰績排名第3，落後獅隊3場勝差，今日若不敵龍隊，就確定無法取得年度第2，可能與季後賽擦肩而過；桃猿目前在下半季排名第2，落後兄弟1場勝差，今日若能擊退雄鷹，將縮小與兄弟的差距；若不敵雄鷹則淘汰指數下修至2。🟡新莊賽事、開賽時間18：35悍將目前排名第5，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽19場，拿下9勝6敗，防禦率2.39。鈴木本季與龍隊隊交手4場，吞下2敗，對戰防禦率4.37。龍隊目前排名第4，今日由洋投梅賽鍶掛帥，本季出賽20場，拿下10勝5敗，防禦率1.89。梅賽鍶本季與悍將交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率4.24。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35雄鷹目前排名第6，今日推出土投陳正毅先發，本季出賽9場，無勝敗紀錄，防禦率4.67。陳正毅本季與桃猿交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率0。桃猿目前排名第2，今日由土投曾家輝掛帥，本季出賽21場，拿下7勝1敗，防禦率2.53。曾家輝本季與雄鷹交手5場，無勝敗紀錄，對戰防禦率3.67。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍新莊球場（室外球場）氣溫：27度降雨機率：30%📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：29度至30度降雨機率：10%