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▲「台灣拳后」林郁婷在2026名古屋亞運女子拳擊60公斤級金牌戰擊敗中國楊成宇，成為中華拳擊史上首位連兩屆亞運奪金的選手。（圖／記者朱永強攝）

2026年名古屋亞運拳擊賽事今（2）日迎來各量級金牌戰，台灣好手林郁婷女子60公斤級金牌戰面對中國好手楊成宇，透過身高優勢、臂展，自開局就取得優勢，連續2回合取得優勢，最後5：0打爆對手，獲得中華隊代表團第4面金牌。林郁婷上一屆杭州亞運也拿下金牌，連兩屆摘金，為我國史上第一人。林郁婷本屆賽會增重挑戰60公斤級，第一場險勝對手後，後續2場都5：0完封勝，展現強大適應能力，金牌戰他面對身高較矮、以近身戰、力量為主的中國好手楊成宇，林郁婷保持距離之外，也不斷用刺拳打中對手，首回合取得4：1領先。第二回合，林郁婷持續閃躲、對手則越來越著急但大多打空，單回合再度4：1領先，最後一回合楊成宇明顯急了，多次嘗試近身攻擊，但都被林郁婷化解，最終5：0打爆對手，獲得中華隊代表團第4面金牌。在上屆杭州亞運女子57公斤級拳擊賽場上，林郁婷展現出強大的宰制力，一路過關斬將挺進金牌戰，最終以5：0完勝哈薩克名將伊布拉吉穆娃（Karina Ibragimova），強勢摘下金牌。這面金牌不僅一掃她在東京奧運首輪失利與世錦賽性別檢測風波的陰霾，更創下台灣女子拳擊在亞運史上的首面金牌紀錄，並終結台灣拳壇長達65年的亞運金牌荒，成為她攀上世界顛峰並完成「金牌大滿貫」極為關鍵的里程碑。在2024年巴黎奧運女子57公斤級賽場上，林郁婷頂住外界性別爭議的巨大輿論風波，以無懈可擊的心理素質與擂台宰制力回擊所有質疑。她在本屆賽事展現壓倒性優勢，從16強一路過關斬將，接連擊敗烏茲別克、保加利亞與土耳其強敵，金牌戰更以5：0橫掃波蘭好手塞雷梅塔（Julia Szeremeta），以連續4場5：0完勝的完美戰績強勢摘金。這面金牌不僅為台灣奪下歷史上首面奧運拳擊金牌，更讓她成功拼上生涯最後一塊拼圖，正式達成囊括奧運、世錦賽、亞運與亞錦賽的「金牌大滿貫」壯舉。