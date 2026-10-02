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EVA 四大角色全登場！真嗣登入直接拿

▲碇真嗣在《龍血：屠龍者學院》×《新世紀福音戰士》聯動劇情中登場。（圖／翻攝自《龍血：屠龍者學院》）

▲《龍血：屠龍者學院》聯動活動同步推出新角色與限定造型。（圖／翻攝自《龍血：屠龍者學院》）

麗、明日香還有新造型 合作劇情超過5萬字

ARCHOSAUR GAMES 旗下學院 RPG《龍血：屠龍者學院》宣布與《新世紀福音戰士》展開大型合作，碇真嗣、綾波麗、明日香、真希波4人全部化身限定 SSR 角色登場，其中真嗣只要登入就能直接拿，真希波也能透過活動兌換，官方還會送出最多60張合作招募券。活動已於10月1日開跑，持續至10月30日。《龍血：屠龍者學院》於今年6月5日在日本推出，是以奇幻小說《龍族》為原作打造的學院群像RPG，玩家將以龍與人類混血種身分進入卡塞爾學院，組成隊伍挑戰龍王。此次《新世紀福音戰士》合作活動時間為10月1日上午5時至10月30日晚間11時59分。這次聯動共有真嗣、綾波麗、明日香、真希波4名角色登場，而且全部都是合作限定 SSR。遊戲也替 EVA 角色加入專屬「同步率」系統，玩家在戰鬥中的行動會影響同步率，數值提升後，角色能力也會進一步強化。其中真嗣取得方式最簡單，活動期間只要登入遊戲，就能免費獲得★5合作限定SSR真嗣；真希波則能使用活動代幣直接兌換。至於綾波麗及明日香則要透過各自限定卡池「00-STAGE」、「02-STAGE」招募。官方也直接送抽卡資源，10月1日起可領「00-STAGE招募券」30張及3888鑽石，10月8日起再送「02-STAGE招募券」30張及3888鑽石，合計最多可拿60抽。換句話說，雖然官方宣傳主打「參加活動即可獲得所有合作角色」，但4名角色並不是全部登入直接送，麗與明日香仍需要透過限定招募取得。這次聯動也不是單純把角色放進卡池，官方另外準備超過5萬字的全新合作劇情，以「跨越時空的羈絆與約定」為主題，描述《龍血：屠龍者學院》角色與EVA一行人共同對抗未知威脅，內容甚至會觸及遊戲本身世界觀的秘密。綾波麗與明日香也有合作限定造型，達到指定招募次數後，分別可以取得麗的「水之靜寂」、明日香的「風之低語」，以及專屬強化道具；遊戲原創角色乃乃與零也推出新的鍊金機體及服裝。不過台灣玩家要注意，目前這波《新世紀福音戰士》合作是日本版《龍血：屠龍者學院》推出的活動，截至目前尚未看到台港澳版《龍族：卡塞爾之門》宣布同步推出相同聯動。