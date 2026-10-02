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▲趙雅芝因《新白娘子傳奇》成為永遠的白娘子，72歲狀態依舊優雅。 （圖／翻攝自趙雅芝微博）

▲陳美鳳被封為「台灣最美歐巴桑」，70歲仍維持纖細體態。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

▲潘迎紫（如圖）有「不老娃娃」封號，77歲近況仍讓網友驚呼太逆天。（圖／記者朱永強攝影）

▲蕭薔曾被封為台灣第一美女，58歲仍靠自律維持驚人體態。（圖／翻攝自蕭薔臉書）

近日「台灣第一名模」林志玲因為素顏拍片掀起不少討論，然而演藝圈男神會被歲月狠打臉，但女神之中也有人像是拿到時間暫停鍵。趙雅芝、陳美鳳、潘迎紫、蕭薔、蘇慧倫、謝金燕，從古裝女神、台灣最美歐巴桑、永遠的一代女皇，到台灣第一美女、玉女歌手與電音女王，幾位女星年紀都已經跨過50、70歲門檻，卻仍因外貌、身材與精神狀態不斷被網友驚呼「太不科學」。72歲趙雅芝因《新白娘子傳奇》「白素貞」一角成為永遠的白娘子，年輕時氣質溫婉、五官清麗，是古裝劇女神代表。近年她依舊活躍公開場合，無論是出席活動、走秀或社群分享生活，總能憑優雅體態與穩定狀態引起話題，雖然她臉上看得見歲月痕跡，卻不顯疲態，儀態、氣質與精神狀態依舊在線。70歲陳美鳳多年來被封為「台灣最美歐巴桑」，凍齡外貌與纖細體態始終是外界討論焦點。她近年仍主持、拍攝、出席活動，鏡頭前氣色紅潤，身材更維持得相當驚人，露肩、禮服、短裙造型都能駕馭。陳美鳳的保養關鍵一直是自律生活，除了飲食控制、運動維持，她對造型也相當講究。即使已經70歲，仍給人滿滿精神與女人味，完全看不出實際年齡。77歲潘迎紫年輕時憑《神鵰俠侶》、《一代女皇》、《浴火鳳凰》等作品紅遍華語圈，外型甜美、眼神靈動，被封為「娃娃」。她近年雖然較少公開露面，但每次現身都會引發轟動。日前潘迎紫與趙雅芝同框，被網友狂讚兩人根本都是少女。潘迎紫不只臉部狀態驚人，體態也相當輕盈，甚至曾在公開場合大跳開合跳，活力完全不像77歲。她長年維持運動習慣、注重飲食，也成為外界認為她凍齡的關鍵。58歲蕭薔曾被封為「台灣第一美女」，當年靠《一簾幽夢》綠萍、《小李飛刀》林詩音等角色成為無數觀眾心中的白月光。近年她登上陸綜《乘風2026》再度掀起討論，凍齡臉蛋與纖細身材成為焦點。