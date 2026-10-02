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前總統蔡英文卸任後多次受邀出訪歐洲出席論壇等活動，美國史丹佛大學戈爾迪結國安創新中心（Gordian Knot Center for National Security Innovation）也宣布，蔡英文將於10月7日在史丹佛大學DEFCON「2026年科技與國家安全會議」發表開幕主題演講。蔡英文辦公室今（2）日證實此事，而這也是蔡英文卸任總統後首次訪問美國。蔡舒景表示，蔡英文受美國史丹佛大學「戈爾迪結國安創新中心」（Gordian Knot Center for National Security Innovation）邀請，將於10月7日出席「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」（Stanford DEFCON 2026 Technology & National Security Conference），並發表開幕演講。蔡舒景表示，「Stanford DEFCON」是由學界發起並主辦的重要論壇，旨在搭建跨界對話平台，連結學術界、政府部門、國防軍事領域及科技產業的傑出領袖與新銳人才，重點聚焦人工智慧、自主載具、太空技術與商業情報等新興科技，探討其如何影響國際安全情勢，並進一步將科技創新轉化為促進國家安全的助力。蔡舒景指出，蔡英文將於演講中分享台灣經驗，盼讓國際社會更加理解台灣在關鍵科技與民主防線上的重要角色，並有助於台灣與全球友盟在各專業領域深化合作，共同打造更強韌的民主連結與經濟發展。