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台北市長蔣萬安力推「免費營養午餐」政策，近期卻接連傳出食安爭議，從成淵高中國中部87名學生食物中毒、北市大附中國中部師生身體不適，到金華國中師生集體腹瀉、嘔吐，如今松山區民族國小也淪陷，有約9名學生用餐後出現腸胃問題。不過，律師林智群分析，真正可能讓藍營選民動搖的，反而是「在哈佛講中文」以及「砍樹」兩起事件。近期台北市政爭議頻傳，從台北大巨蛋中華職棒賽事出現老鼠，引發鼠患問題再度受到討論，到先前的幼兒園兒虐事件，以及近期免費營養午餐接連出現食安疑雲，都成為市政攻防焦點。隨著2026台北市長選戰逐漸升溫，蔣萬安的市政表現也持續受到檢視。林智群表示，鼠患、兒虐以及營養午餐疑似食物中毒等事件「比較大條」，但從他的觀察來看，真正會讓藍色選民動搖的，是在哈佛講中文、砍樹。他認為，在哈佛講中文把蔣萬安的菁英人設炸碎了，支持他不但不潮，還會讓自己看起來很蠢；至於砍樹爭議，真的會傷到某些人的心。蔣萬安2024年在哈佛大學演講的片段近期再度受到關注，當時他談及台灣年輕世代的「政黨傾向」時，疑似一時想不起英文說法，最後以英文夾雜中文「晶晶體」方式表達。另一方面，民進黨台北市議員洪婉臻日前指出，東門市場附近一棵原本樹冠茂密的茄苳樹遭整棵移除，離譜的是，台北市公園處回覆稱，原先4月23日會勘決定將樹木「移植」至其他綠地，卻因廠商作業疏失「誤將樹木移除」。