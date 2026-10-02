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F-16V Block 70戰機，編號「6728」、「6727」今（2）日上午8點半從關島起飛，11點59分、12點00分落地台東志航基地。空軍司令部表示，首批兩架單座F-16 Block 70戰機，順利飛抵臺東志航基地，將依計畫，執行接裝換訓，並循序推展各項整備工作，確保戰力逐步形成。透過照片可以看到，新的F-16V編號6728的儀表板上，有放置中華民國國旗，機翼上也有國徽，有別於上一次購買F-16 Block20抵台時，到台灣才露出國徽的做法不同。首批2架戰機正是我國「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V的首批新機，從2019年美方批准軍售至今，台灣等待這一刻已將近7年。空軍政戰主任虞德忠中將強調，為強化整體空防戰力，空軍於 112 年 12 月 1 日成立第七戰術戰鬥機聯隊，並區分三階段編成轄下之作戰隊，分批派遣空地勤人員赴美接受換裝訓練。後續配合戰機陸續返國，各專業人員將投入新機接裝工作，期使戰機性能得以迅速發揮。虞德忠表示，目前在美生產線上的F-16 BLK 70戰機計63架，部分已至交機階段。空軍將持續配合美方專案辦公室規劃，依節點管制戰機飛交返國作業。