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U15世界盃棒球賽超級循環賽今（2）日開打，中華隊首戰火力全開，面對地主墨西哥隊，全場把握對手守備失誤與投手控球亂流，從第4局開始連續3個半局都攻下大局，最終以10：0提前6局扣倒對手，收下超級循環賽關鍵一勝。中華隊目前在超級循環賽戰績來到2勝1敗，明（3）日清晨5點將強碰同為2勝1敗的日本隊，這場台日大戰將大幅牽動冠軍戰晉級形勢。中華隊在B組預賽僅輸給美國，以分組第2晉級超級循環賽，今日迎戰地主墨西哥隊，一開賽就展現積極攻勢。首局下，中華隊靠王羽翔、金韃麓．邁布特連續安打攻佔得點圈，隨後曾祈嘉、王聖穰連續挨觸身球，擠回全場第1分，也讓中華隊早早取得領先。比賽前半段中華隊雖然持續給墨西哥壓力，但真正拉開差距是在4局下。林定緯、黃承勳接連敲安攻佔一、三壘，隨後中華隊先靠暴投跑回第2分，接著墨西哥守備開始自亂陣腳，游擊手與一壘手連續發生失誤，讓中華隊再添2分，單局攻下3分大局，將比分擴大為4：0。投手端同樣是中華隊贏球關鍵。先發投手陳柏駿主投2局沒有被敲安打，送出4次三振，完全壓制墨西哥打線。3局上左投陳昶叡接替登板，雖然5局上一度被攻佔1出局滿壘，面臨全場最大危機，但他展現抗壓能力，先霸氣三振抓下第2個出局數，隨後再製造滾地球出局，成功化解失分危機。陳昶叡合計投3局，被敲5支安打，送出3次三振，沒有失分。中華隊5局下再度發動攻勢，靠墨西哥游擊失誤上壘後，林定緯、黃承勳雙安串聯攻佔滿壘，吳祐宇挨觸身球擠回1分，王羽翔再補上2分打點適時安打，單局又進帳3分，把領先擴大到7：0。6局下中華隊繼續追打，金韃麓．邁布特敲出適時三壘安打追加分數，曾祈嘉高飛犧牲打再送回1分，最後由林定緯敲出再見扣倒安打，幫助中華隊以10：0提前結束比賽。中華隊在超級循環賽帶入預賽對美國1敗、對尼加拉瓜1勝的成績，加上今日擊敗墨西哥，目前戰績為2勝1敗，暫時並列第2。明日清晨5點，中華隊將強碰同樣2勝1敗的日本隊。由於超級循環賽每一勝都攸關冠軍戰資格，若中華隊能擊敗日本，將在晉級冠軍戰之路取得極大優勢。