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韓國女星NANA（林珍娜）今（2）日認愛BIGBANG前成員T.O.P，戀情公開後她過去情史也掀起關注，她曾跟小6歲男模蔡鍾碩熱戀，甚至被爆出一起去峇里島旅行，並且也在節目上聊過，自己是從來不缺桃花的人，不僅一直有在約會，還有過在酒吧一個晚上被搭訕五次的經驗。Nana曾跟小6歲模特兒蔡鍾碩傳出戀情，兩人在白智榮〈그래 맞아〉MV爆出緋聞，因為在影片中飾演情侶，不僅有吻戲還有親密戲，甚至被拍到一起去峇里島旅遊，不過當時雙方經紀公司僅回應「屬於藝人私生活，難以確認」，並未正式認愛。Nana過去的感情觀也相當瀟灑，她去年登上《Salon Drip 2》表示，自己是碰到喜歡的人會直接主動的人，但如果對方沒有任何回應，她也不會死纏爛打，反而直率表示：「世上男人很多。」而她當然也不缺桃花，NANA今年3月登上《全知干預視角》時，被問到自己有沒有交往對象時，直接說自己「一直很穩定在交往」；不僅如此，她還有在酒吧一個晚上被5個男生要聯繫方式的經驗。NANA今年1月跟T.O.P合作專輯主打歌MV〈Studio54〉，兩人認識後感情逐漸升溫，直到6月從朋友發展成戀人，D社更是公開兩人在自家附近的約會照片，目前兩人皆已認愛。