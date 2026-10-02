我是廣告 請繼續往下閱讀

謝金河直言沈伯洋出色 應不會開高走低

台灣民眾對土地認同度升高 有換人做做看的期待

2026九合一選舉進入倒數，民調專家戴立安最新「台灣民心調查」顯示，9月有47.4%民眾認為國內整體經濟現況好，高於45.2%的負面評價，已連續2個月正向高於負向；其中台北市差距尤其明顯，高達63.4%受訪者認為經濟現況好、27.8%認為不好。另外，全國有40.6%受訪者表示關注台北市長選情，在各縣市居首。財信傳媒董事長謝金河昨（1）日據此分析年底地方選舉的「經濟變數」，他認為台北是AI浪潮受益最深、經濟選民又較多的城市，因此不認同沈伯洋近期掀起的「洋流」只是虛張聲勢、最終會重演大罷免開高走低，並稱隨著民眾對台灣土地認同度升高，「很多人慢慢有換一個人做做看的期待」。謝金河昨發文指出，他把戴立安8月、9月的台灣民心調查放在一起看，發現其中有幾個值得關注的點！首先是國人對整體經濟的現況評價，負向評價不動，9月的正向評價比8月略低，但仍然是連續2個月正向評價高於負向評價。謝金河提到，AI帶給台灣經濟的正能量，台北人感覺最強烈，正向評價的高達63.4%，負向評價只有27.8%，這個現象是台北市獨有，新北市是正負向都是45.4%，打成平手，大多數都落在這個區間範圍，而這個經濟態勢也可能反映在這次地方選舉上。而台北市成為全台最關注的焦點，謝金河指出，大家都在看沈伯洋捲起的洋流旋風會出現什麼變化？7月他參加北市科的一場活動和沈伯洋同台，他很仔細地看他的談話內容、和民眾互動的反應，他不禁說出，他是近20年來最出色的新崛起政治人物。謝金河說，那個時候洋流尚未崛起，這股勢頭從石牌夜市，公館夜市逐漸引爆，一直到他接受王偉忠專訪，洋流終於找到出口引爆。當勢頭形成，連一根土地公廟的甘蔗都會變成大事。有人認為洋流只是虛張聲勢，最後會落得像大罷免般的開高走低命運！但他不這樣看。他把華生時評每一集都聽了一遍，他覺得台北市經濟選民多，台北市是AI大浪受益最多的城市，選民比其他城市對經濟更有感。謝金河再指，另一個是對賴清德總統的信任度與滿意度都站上五成的門檻，這個支持度和去年大罷免充滿的仇恨值大不相同。更值得關注的是民眾對一國兩制接受度極低，對中國共產黨的反感度高達73.5%，好感度只有7.5%，也看出台灣民眾對土地的認同度升高。謝金河認為，最近新北市長選舉，國民黨大造勢，5個人頭，獨缺鄭麗文主席，這個現象也很特殊。這次沈伯洋挑戰蔣萬安，一開始大家抱著死馬當活馬醫的態度，沒想到選戰開打，候選人品質高下立判，很多人慢慢有換一個人做做看的期待，未來剩下50多天的賽局一定會很好看！