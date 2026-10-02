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▲今日為展會第二日，副總統蕭美琴親臨漢翔展位，由漢翔董事長曹進平接待。（圖／漢翔提供）

無人機作的「眼」與「盾」 漢翔秀2套系統

2026台中AI應用暨智慧製造展1日至4日舉行，漢翔公司展出數款無人機及系統。其中，「黑翼X無人機」是漢翔自主研發的固定翼戰術無人機，具備100公里精準攻擊能量，可針對地面、海上動態目標執行搜索、識別、定位與攻擊，能夠因應不同場地條件，快速完成部署。機上整合AI輔助判識及自主飛行技術。今日為展會第二日，副總統蕭美琴親臨漢翔展位，由漢翔董事長曹進平接待，說明公司在無人機及智慧防衛領域的最新發展。曹進平表示，公司將持續深化自主研發、國際技術合作與智慧製造能力，並以航空工程及製造經驗協助國內業者提升產製能量，全力支持國防自主與台灣無人機產業發展。漢翔展區中，分別展出國內研發的「黑翼X無人機」原型機、「無人機反制系統」及「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」等吸睛先進產品，呈現AI技術及無GPS下的導航應用。「黑翼X」是漢翔自主研發的固定翼戰術無人機，定位為高機動性巡飛打擊機種，具備100公里精準攻擊能量，可針對地面、海上動態目標執行搜索、識別、定位與攻擊。透過彈射起飛，能夠因應不同場地條件，快速完成部署。機上整合AI輔助判識及自主飛行技術，並可透過地面站規劃航線、掌握飛行狀態與即時影像。目前已完成原型機及多項系統整合，正持續進行飛行測試與性能優化。「無人機反制系統」整合主動雷達、頻率偵測、光學與紅外線偵測模組(EO/IR)、干擾器與指管系統，當發現可疑無人機，可依威脅情境採取軟殺干擾驅離或雷射硬殺擊落等處置，除可應用於電廠、港口、機場等重要設施，也曾實際支援法務部矯正署維安演練，展現現場整合與應變能力。「AIxVNAV無人機視覺導航定位系統」則為無人機在GPS訊號受干擾或無法使用時，結合漢翔飛行科學經驗，以及美國Vantor公司的Raptor Guide視覺導航軟體與精準目標定位技術，透過機載攝影鏡頭取得地面影像，再由AI運算比對圖資、估算位置，提供飛控系統導航資訊，協助無人機依規劃完成任務。