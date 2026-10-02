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▲林郁婷在2026年名古屋亞運女子60公斤級再次霸氣登頂完成亞運連霸，生涯已累積2面亞運金牌。（圖／記者朱永強攝）

▲林郁婷身高達175公分，在57公斤級擁有極大的身高與臂展優勢。（圖／記者朱永強攝）

2026年名古屋亞運拳擊賽事今（2）日迎來各量級金牌戰，台灣好手林郁婷在女子60公斤級金牌戰面對中國好手楊成宇。林郁婷透過身高與臂展這2大體型條件優勢，自開局就取得領先，連續2回合完全壓制，最後以5：0戰勝對手，贏得相當漂亮，也為中華代表團摘下第4面金牌。這場比賽林郁婷完全壓制對手，腳步相當靈活，善用身體條件實施反擊，這也是林郁婷標誌性的打法。這場金牌戰呈現了完全一面倒的局面。矮壯的楊成宇在比賽中多次希望發動近身攻擊，但林郁婷展現出如同「凌波微步」般的敏捷腳步，總是能提前預判對方攻擊方向並加以反擊。她充分利用臂展優勢實施精準打擊，讓中國對手整場比賽陷入完全被動的絕望困境。林郁婷生涯已達成囊括奧運、世錦賽、亞運與亞錦賽的「金牌大滿貫」殊榮。她早在2013年世界青年拳擊錦標賽51公斤級就為台灣奪下首面世界級金牌，轉戰成年組後更展現宰制力，先後於2017年與2019年斬獲2面亞洲拳擊錦標賽金牌，並在2018年54公斤級與2022年57公斤級兩度登上世界女子拳擊錦標賽后座。近年她的競技狀態更臻顛峰，不僅在2022年杭州亞運女子57公斤級勇奪金牌，更在2024年巴黎奧運奪下台灣拳擊史上首面奧運金牌；如今在2026年名古屋亞運女子60公斤級再次霸氣登頂完成亞運連霸，生涯已累積2面亞運金牌、1面奧運金牌、2面世錦賽金牌與2面亞錦賽金牌，持續刷新台灣拳壇的歷史障礙。林郁婷身高達175公分，在57公斤級擁有極大的身高與臂展優勢。她屬於典型的「Out-boxer」，擅長利用前手刺拳測距與破壞對手節奏，將對手擋在危險距離之外。她的迎擊拳非常精準。當對手試圖強行近身肉搏時，她能利用後手直拳或上勾拳進行有效的防守反擊，打點清晰，極度契合奧運業餘拳擊的計分規則。林郁婷的迎擊拳非常精準。當對手試圖強行近身肉搏時，她能利用後手直拳或上勾拳進行有效的防守反擊，打點清晰，極度契合奧運業餘拳擊的計分規則。另外，儘管身材高挑，但她的腳步移動極其輕盈。她擅長在擂台上透過不斷的橫向與前後移動來創造攻擊角度，讓對手難以將她逼入死角。她還能在比賽中能流暢地在正架與反架之間自由切換，這讓對手很難抓準她的進攻軌跡與閃躲節奏。