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全新F-16V兩架戰機今（2）日飛返台灣，先前國機國造指標機種，勇鷹高教機最後兩架也於上個月24日交機，不過先前有一架勇鷹因雙發動機失事墜海，幸好飛行員跳傘獲救，外界關注國軍是否會再補採購一台。對此，空軍回應，目前勇鷹數量可滿足飛行需求，根據黑盒子跟尋獲資料，無法顯示人因或機務所致。空軍說，目前勇鷹高教機現有數量，經訓量規劃及機隊妥善現況，可滿足飛行訓練需求，整體量能仍具適度餘裕。空軍強調，黑盒子及尋獲資料，各項分析結果未有證據顯示為人因或機務因素所致，綜合調查成果，無充分事證確認唯一或主要肇因，亦「無法完全排除偶發性機械失效」或其他可能性；故本案以「肇因未能確定（Undeterminded）」結案。2025年2月15日，編號1130的勇鷹高教機在台東志航基地北面海域執行訓練時，發生雙發動機失效失事墜海，飛官林瑋少校則是跳傘獲救，導致原有66架的勇鷹高教機剩下65架。漢翔總經理莊秀美當時被問到是否會補一架，她說尊重空軍和國防部想法。