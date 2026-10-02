我是廣告 請繼續往下閱讀

10月免費遊戲 競速、射擊生存都有

Sony Interactive Entertainment（SIE）公布PlayStation Plus會員10月份免費遊戲！10月6日開始，玩家可把3款經典遊戲《F1 25》、《Hunt: Showdown 1896》，及《Earth Defense Force: World Brothers 2》收入遊戲收藏庫中，如果9月份免費遊戲還未領取的玩家，也可在10月6日前領取。競速遊戲《F1 25》由Codemasters打造，喜歡賽車競速遊戲的玩家不要錯過了。《F1 25》收錄2025賽季完整官方車隊和車手名單，遊戲針對「My Team 2.0」單人系統進行翻新，玩家可以更加詳盡的經營專屬車隊，透過「F1 World」模式，玩家還能跟全球玩家或AI展開對決。撤離射擊遊戲《Hunt: Showdown 1896》，適合喜歡生存射擊遊戲的玩家，玩家要在危機四伏的沼澤地中獵殺怪物，還要小心其他玩家的偷襲，玩家要利用手上的各種工具，應對各種情況，確保生存並撤離。動作射擊續作《Earth Defense Force: World Brothers 2》，玩家要對抗威脅地球的巨大方塊生物，在這一代遊戲中，集結歷代《EDF》宇宙的經典英雄，玩家可自由選擇4人小隊，用自己的特色解決地球危機。PlayStation Plus會員除了免費遊戲之外，還能領取多款熱門遊戲的萬聖節限定虛擬寶物，像是《Overwatch》、《決勝時刻：現代戰域》等，免費遊戲及虛擬寶物領取時間為10月6日到11月2日，請會員們把握機會。