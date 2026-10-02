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台中市議會今(2)日進行審查市府提案，議員陳俞融指出，依據市府提送之「臺中捷運公司116年度事業計畫」，116年度預估收入5.46億元、支出12.76億元，預計稅前淨損達7.3億元。陳俞融分析指出，中捷營運成本偏高且運量未達規模經濟，每位乘客平均僅貢獻25.3元收入，卻需付出69.5元成本；若虧損狀況未見改善，至藍線2034年通車前，累計虧損恐將再增58億元。陳俞融表示，116年預估日運量為50,300人次，全年約1,836萬人次。雖然客運收入預計4.64億元，但算入各項營運成本後，若以稅前淨損計算，中捷相當於每搭乘一位乘客就虧損約40元（39.8元），顯示「花100元只能收回42.8元」的財務困境。陳俞融提到，中捷在事業計畫的SWOT分析中已明確坦承「綠線未經過台中熱門景點，致運量未達經濟規模」以及「人才流失嚴重」。然而，市府送出的58項工作計畫，多屬IP聯名、小小站長、演唱會疏運與教室租借等微型活動，導致附屬事業收入全年僅4,299萬元，僅占總收入7.9%；而日均運量目標也僅從114年的4.7萬人次微幅成長6.6%。陳俞融批評，市府第724次市政會議照案通過該計畫，卻完全未要求相應的運量拉升與公車接駁對策。此外，市府兩年來砸下800萬元進行捷運路網行銷、大宣傳「七線齊發」，但眼前營運中的綠線卻班班虧損。她呼籲盧市府應將資源優先投入現有綠線的營運改善，而非過度宣傳尚未動工或完工的路線。對此，台中市交通局長葉昭甫表示，捷運運量呈逐年上升趨勢，初期單一路網確實較難達到財務自給自足，各國與各縣市皆需政府適當補助。市府目前透過開源節流改善財務，並將加速推進第二、第三條捷運路線，提升路網效益。