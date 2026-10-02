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台北市長蔣萬安日前開出「免費營養午餐」第一槍，政策才上路1個月，食安疑雲卻接連浮現，從成淵高中國中部87名學生疑似食物中毒、北市大附中國中部師生身體不適，到金華國中傳出師生集體腹瀉、嘔吐，如今松山區民族國小也有約9名學生用餐後出現腸胃不適。對此，資深媒體人黃暐瀚批評，蔣萬安不夠勇敢、沒有擔當，反觀對手沈伯洋的舉動，顯然沒有比較、沒有傷害。黃暐瀚表示，先不管選舉勝敗，光是一位「現任市長」遇市政「有問不答」，就不應該，再加上民族國小又爆出食安疑雲，面對記者團團包圍，市長避而不談，這舉動會讓民眾、甚至是採訪的記者，覺得市長沒有同理心、沒有掌握狀況、沒有擔當。就如同議會備詢，為什麼要讓局處長一直上來？等了又等的節目專訪，為什麼依舊望穿秋水？這是現任市長的「不勇敢」，不管是不是選舉年，都不應該。另外，黃暐瀚提到，福德宮甘蔗事件發生後，他第一時間的評論就是市長該盡速回廟，參香道歉、親自領回。不過，前立委郭正亮卻認為，蔣萬安為此事8次道歉是「很糟糕的危機管理」，要求應該由里長出面說明、道歉，這讓黃暐瀚直呼：「簡直匪夷所思！」甘蔗是廟方送給蔣萬安的「祝福之物」，不管市長當下在做什麼、事後託給誰？如果重視這件物品，都不至於被遺留在現場，甚至是路邊。黃暐瀚舉例，若民進黨台北市長參選人沈伯洋哪天去臨江市場，遇到魚販大哥開心送金目鯛，事後沈伯洋居然把魚丟在路邊或放在市場的角落，魚攤老闆看到了，情何以堪？「沒有比較，沒有傷害。」黃暐瀚直言，相較於蔣萬安沒有拿走廟方的祝福，沈伯洋把甘蔗恭敬地放在競選總部，一來一往之間，有如「櫻木花道的籃板球」，政治人物，不可不察。