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台灣拳擊名將林郁婷今（2）日在2026年名古屋亞運拳擊金牌戰中，成功擊敗中國好手楊成宇，替中華隊拿下第4面金牌。林郁婷一路走來十分不容易，她曾在節目《話時代人物》中提到，在比賽期間會遠離社群媒體，手機僅剩下鬧鐘的功能，而經歷嚴格訓練的她，一度埋怨教練不讓她放假，更表示：「夢想不允許我談戀愛。」林郁婷今以5：0打敗中國選手楊成宇拿下金牌，在個人職涯中再添一金。她過去曾在節目《話時代人物》中分享一路走來的點點滴滴，曾遭受質疑的她，被問到如何轉換心境？林郁婷坦言「眼不見為淨」，更透露比賽期間幾乎遠離社群媒體，手機只剩下鬧鐘功能，表示自從東京奧運時，外界對她的關注度就很高，不過期望越大、失望也就越大，因此教練不希望她受到社會大眾的影響，能專注在比賽當下。教練也笑說自己是林郁婷的「唯一對外窗口」，所以賽事期間她不太知道外面發生什麼事情，包括先前的JK羅琳事件。接受嚴格訓練的林郁婷，坦言曾數度落淚，一個人躲在棉被裡偷哭，「會有快撐不住的這種聲音在腦海中不斷重複。」甚至萌生想放棄的念頭。而節目中林郁婷還自爆一度氣教練不讓她放假，但覺得對方很多決定都是為她好，因此只能乖乖接受。被問到年輕時總想談戀愛吧？林郁婷直言多少都會有，「但是我的夢想不允許」，連跟朋友出去的時間都沒有，更何況是談戀愛；不過提及理想型，林郁婷透露自己是射手座，比較浪漫派、靠感覺。至於會想要有小孩嗎？她則直說：「當然會！我覺得小孩很可愛。」