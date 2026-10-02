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男子感冒吃藥竟然「用力也擠不出尿」！一名平時身體健朗的47歲男子，日前因流感服藥後突發急性尿滯留，緊急送醫導尿。醫師檢查發現，患者原本就有輕微攝護腺肥大卻不自知，服用的感冒藥又含「抗組織胺」，雙重影響下導致膀胱無法收縮、尿道緊閉，險些釀成大禍。李綜合醫院泌尿外科主治醫師黃品叡表示，該名男子到診時自述已超過 8 小時無法排尿，雖有強烈尿意且下腹腫脹，但無論怎麼用力都尿不出來。經超音波檢查，發現膀胱內積了至少 350 cc 的餘尿，當下立即為其放置尿管排尿，才順利化解危機。患者表示，自己平時身體健康，上次感冒已是5年前，過去也從未有過尿不出來的經驗。沒想到這次因流感至診所就醫，第一天服用感冒藥後，下午便開始感覺排尿不順，隔天中午更是「滴尿未進」，才嚇得趕緊送急診。醫師黃品叡指出，檢查發現患者其實有輕微攝護腺肥大。由於感冒藥中常用來緩解鼻塞、流鼻水的「抗組織胺」，會抑制膀胱逼尿肌收縮，造成膀胱收縮力不足；再加上攝護腺肥大容易使尿道口緊閉，雙重作用下便引發急性尿滯留。患者透露最近半年確實偶爾會有半夜起床排尿1至2次、或排尿時間拉長的情況，但先前都以為只是小問題。醫師評估後已為其調整感冒用藥，排尿狀況隨即恢復正常，同時也建議患者定期追蹤與治療攝護腺肥大。另外，今年度的公費流感及新冠疫苗第1階段從10月1日起，依衛福部公告，目前國內流感在高點呈持平狀態，但仍處流行期，符合第一階段施打的對象，包括65歲以上長者、孕婦、幼兒、醫事人員及高風險慢性病等11類，都可以攜帶健保卡及相關文件施打，接種流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，還可分別獲得450、900及600健康幣。