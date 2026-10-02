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台股今（2）日盤中維持紅盤震盪，加權指數早盤一度上漲133.89點、漲幅0.27%，攻上48487.38點，截至13點，上漲91.96點、漲幅來到 0.19%，暫報48445.45點。盤面上，被動元件族群表現亮眼，華新科（2492）率先亮燈漲停，國巨（2327）、禾伸堂（3026）等指標股同步走高，帶動族群人氣升溫。觀察盤面，被動元件族群今日幾乎全面走強，其中華新科率先亮燈漲停，上漲32.5元、漲幅9.88%，暫報361.5元，成為盤面焦點。被動元件龍頭國巨也同步大漲，上漲34元、漲幅5.65%，暫報636元；禾伸堂則上漲10元、漲幅1.17%，暫報862元，族群指標股同步走強。其他個股方面，凱美（2375）上漲2元、漲幅1.61%，暫報126.5元；興勤（2428）上漲3.5元、漲幅1.34%，暫報264.5元；立隆電（2472）上漲3.5元、漲幅1.55%，暫報229.5元；大毅（2478）上漲2元、漲幅1.61%，暫報126.5元。日電貿（3090）上漲4元、漲幅2.37%，暫報173元；台嘉碩（3221）上漲1.9元、漲幅3.54%，暫報55.6元；華容（5328）上漲1.2元、漲幅2.05%，暫報59.6元；信昌電（6173）上漲9元、漲幅2.98%，暫報311.5元。整體而言，被動元件族群呈現多檔同步上漲格局，成為今日盤面亮點之一。