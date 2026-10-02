小時候買不起的「夢幻主機」真的復活了！SNK 為紀念 NEOGEO 誕生35週年，攜手 PLAION 旗下懷舊遊戲品牌 PLAION REPLAI 推出復刻主機「NEOGEO AES+」，不只外型、搖桿力求重現1990年代原版 AES，甚至沒有採用現在復刻主機常見的軟體模擬方式，而是重新打造 ASIC 晶片，還能直接插入昔日 NEOGEO AES 原版卡匣遊玩。台灣目前也已有通路上架，白色豪華版售價12690元，不過要注意，主機上市時間已由原訂2026年11月延期至2027年9月16日。
不是把遊戲塞進迷你主機！NEOGEO AES+連舊卡匣都能玩
NEOGEO 是SNK於1990年推出的遊戲系統，當年最大特色就是把大型電玩等級的遊戲體驗直接搬回家，家用AES與大型電玩MVS採用相近架構，因此《拳皇》、《餓狼傳說》、《侍魂》、《合金彈頭》等作品，都成為許多老玩家對NEOGEO的共同回憶。
這次推出的 NEOGEO AES+ 也不是常見「內建幾十款遊戲」的迷你復刻機。官方主打從硬體層面重現原版 AES，不採 FPGA 或單純軟體模擬，而是使用依現代標準重新設計的 ASIC 處理晶片，並原生支援昔日 AES 原版卡匣及未來推出的新版卡匣，也就是家裡如果還收藏著當年的遊戲卡匣，可以直接拿出來重新插上主機。
外型與操作方式同樣走「能復刻就復刻」路線，經典大型搖桿採1：1方式重製，保留原本15-pin接頭，因此新舊主機、搖桿可以相容使用；同時也另外推出無線搖桿，透過接收器插入主機15-pin端子，就能擺脫線材遊玩。
老電視、新電視都能接！還加入超頻改善《合金彈頭》延遲
雖然外表努力回到1990年代，但 NEOGEO AES+ 也補上不少現代玩家需要的功能，包括低延遲 HDMI 影像輸出，同時保留傳統 AV 輸出，家裡如果還有映像管電視，一樣可以重現當年的玩法。
主機另外設有 DIP 硬體開關，可調整語言、顯示模式以及超頻功能。其中超頻相當有意思，原版 NEOGEO 部分遊戲在畫面同時出現大量物件時，可能因 CPU 負荷而出現速度下降，例如《合金彈頭》系列就是代表之一；開啟超頻後，可以改善這類因硬體效能造成的延遲現象。另外搭配記憶卡後，最高分紀錄也能永久保存，不需要再依靠電池維持資料。
台灣白色豪華版12690元 但上市已延期到2027年
目前台灣誠品線上已上架由御玩家販售的「NEOGEO AES+週年紀念主機白色豪華版」，售價12690元，內容物包括白色NEOGEO AES+主機、白色無線大型電玩搖桿、《合金彈頭》遊戲卡匣、白色記憶卡、15-pin無線大型電玩搖桿接收器、搖桿接線、USB-C充電線、HDMI線及電源供應器。
不過玩家下單前要特別注意上市日期。台灣通路商品頁截至目前仍標示「預計2026年11月下旬出貨」，但 PLAION REPLAI 已於9月宣布全球上市日延後至2027年9月16日，主因包括全球記憶體晶片供應吃緊，以及預購需求高於預期，因此決定增加備貨及生產時間。
換句話說，想把這台35年前的經典主機重新搬回家的老玩家，恐怕還得再等將近一年；但和許多「把老遊戲裝進新殼」的復刻產品相比，NEOGEO AES+ 從實體卡匣、15-pin搖桿到硬體架構都盡可能朝原版靠攏，明顯瞄準的就是手上還留著 NEOGEO 收藏、想重新體驗當年玩法的核心玩家。
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NEOGEO 是SNK於1990年推出的遊戲系統，當年最大特色就是把大型電玩等級的遊戲體驗直接搬回家，家用AES與大型電玩MVS採用相近架構，因此《拳皇》、《餓狼傳說》、《侍魂》、《合金彈頭》等作品，都成為許多老玩家對NEOGEO的共同回憶。
外型與操作方式同樣走「能復刻就復刻」路線，經典大型搖桿採1：1方式重製，保留原本15-pin接頭，因此新舊主機、搖桿可以相容使用；同時也另外推出無線搖桿，透過接收器插入主機15-pin端子，就能擺脫線材遊玩。
雖然外表努力回到1990年代，但 NEOGEO AES+ 也補上不少現代玩家需要的功能，包括低延遲 HDMI 影像輸出，同時保留傳統 AV 輸出，家裡如果還有映像管電視，一樣可以重現當年的玩法。
主機另外設有 DIP 硬體開關，可調整語言、顯示模式以及超頻功能。其中超頻相當有意思，原版 NEOGEO 部分遊戲在畫面同時出現大量物件時，可能因 CPU 負荷而出現速度下降，例如《合金彈頭》系列就是代表之一；開啟超頻後，可以改善這類因硬體效能造成的延遲現象。另外搭配記憶卡後，最高分紀錄也能永久保存，不需要再依靠電池維持資料。
目前台灣誠品線上已上架由御玩家販售的「NEOGEO AES+週年紀念主機白色豪華版」，售價12690元，內容物包括白色NEOGEO AES+主機、白色無線大型電玩搖桿、《合金彈頭》遊戲卡匣、白色記憶卡、15-pin無線大型電玩搖桿接收器、搖桿接線、USB-C充電線、HDMI線及電源供應器。
不過玩家下單前要特別注意上市日期。台灣通路商品頁截至目前仍標示「預計2026年11月下旬出貨」，但 PLAION REPLAI 已於9月宣布全球上市日延後至2027年9月16日，主因包括全球記憶體晶片供應吃緊，以及預購需求高於預期，因此決定增加備貨及生產時間。
換句話說，想把這台35年前的經典主機重新搬回家的老玩家，恐怕還得再等將近一年；但和許多「把老遊戲裝進新殼」的復刻產品相比，NEOGEO AES+ 從實體卡匣、15-pin搖桿到硬體架構都盡可能朝原版靠攏，明顯瞄準的就是手上還留著 NEOGEO 收藏、想重新體驗當年玩法的核心玩家。