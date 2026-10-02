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▲台中市議員參選人曾咨耀1萬支競選原子筆被索取一空，第二批1.5萬支明天登場。（圖／記者顏幸如攝，2026.10.02）

「神筆」爆紅只是開始 台中競選小物各出奇招

▲台中市議員參選人們的競選小物各出奇招，其中江和樹50萬份環保購物袋最是大手筆。（圖／記者顏幸如攝，2026.10.02）

民進黨台中市北屯區市議員參選人曾咨耀推出的競選原子筆，因網友大讚「好寫到瘋掉」，被封為「競選文具王」，首波1萬支早被索取一空，第2波加碼1萬5000支今（2）日到貨，將於明天競選總部成立時再度登場。除了這支「神筆」，台中選將們的競選小物也各出奇招，國民黨市議員參選人吳瓊華準備竹製「不求人」、新人陳清崧送精油霜，民眾黨市議員江和樹選區明明只有20萬人口，卻大手筆祭出50萬個環保購物袋，笑稱「平常也可以發」。這波「搶筆潮」起因於網友日前在社群平台Threads發文分享「我希望全世界都能拿到這支筆。真的太好寫，好寫到瘋掉。」甚至封曾咨耀為「King of競選文具王」，還向北屯選民喊話「不要錯過！你真的會後悔」，讓原本不起眼的競選文具意外成為網路話題。曾咨耀首波1萬支「神筆」9月初就被索取一空，網友頻頻問「什麼時候還可以拿？」熱度不斷外溢，表哥、新竹市長參選人莊競程跟進推出同款「好寫筆」，台中市長參選人何欣純則推出聯名筆。第2波1萬5000支今天到貨，恰巧明天是曾咨耀生日及競選總部成立日，「神筆」將在明日上午競總成立時再度亮相。除了曾咨耀的「神筆」，同額競選的國民黨市議員參選人吳瓊華的竹製「不求人」，懷舊造型讓人眼睛一亮，連民進黨市議員李天生都開玩笑喊「這就是傳說中的『抓耙子』本尊！」吳瓊華表示，4年前她與議長張清照、市議員張瀞分、陳政顯等人「團購」競選小物，發現宣傳效果不錯，今年再接再厲準備了1萬支。此外，國民黨市議員李中的證件夾、新人陳清崧推出的精油霜也頗受歡迎，各式各樣競選小物從實用、生活化到趣味性兼具。相較之下，民眾黨市議員江和樹走「量大實用」路線，他的霧峰、大里選區約20萬人口，卻準備大、中、小3種尺寸共50萬個環保購物袋。江和樹笑說，雖然準備的購物袋數量比選區人口還多，如果掃街時沒發完也不用擔心，「日後辦活動時還能繼續發」。從一支「好寫到瘋掉」的原子筆，到竹製「不求人」、精油霜及50萬個環保購物袋，台中選戰的競選小物成了另類的創意戰場。