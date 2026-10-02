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路線位置 中華隊（前中期陣容） 韓國隊（後期會戰陣容） 上路 藍寶 加里歐 打野 姬亞娜 潘森 中路 奧莉安娜 雷茲 下路 燼 凱特琳 輔助 亞歷斯塔 卡瑪

2026愛知・名古屋亞運電競項目《英雄聯盟（LoL）》金牌戰於今（2）日在日本常滑市的愛知天空展覽館（Aichi Sky Expo）點燃戰火。中華代表隊在決賽第1局雖然開局打出猛烈攻勢並掌握三小龍的絕對優勢，但最終仍遭韓國隊兩名大將「Zeka」金建佑與「Zeus」崔祐齊上演精采的極限反打，中華隊遺憾遭到大逆轉，在5戰3勝制（Bo5）的決賽中以0：1暫時落後。本場比賽韓國隊未派出招牌球星「Faker」李相赫，而是由「Zeka」金建佑擔任先發中路。贏得擲幣優勢的中華隊在首局選擇了重火力的前中期陣容，選出藍寶（上路）、姬亞娜（打野）、奧莉安娜（中路）、燼（下路）與亞歷斯塔（輔助）。韓國隊則以全地圖支援與後期會戰為核心，選下加里歐（上路）、潘森（打野）、雷茲（中路）、凱特琳（下路）與卡瑪（輔助）。比賽初期，中華隊打野選手「JunJia」余峻嘉展現極具侵略性的非常規開野路線，開局不到3分鐘便成功突襲下路，順利拿下首殺（First Blood）。隨後中華隊在河道與物件爭奪上頻頻得手，不僅在擊殺數上取得領先，更連續控下前3條小龍，徹底將韓國隊逼入被動防守的絕境。然而，戰局在第23分鐘的第4條小龍爭奪戰中出現戲劇性轉折。面臨退無可退的韓國隊，在上路選手崔祐齊（加里歐）與中路金建佑（雷茲）的極限拉扯下，成功抵擋住中華隊的進攻。韓國隊不僅擊殺了中華隊關鍵的打野姬亞娜，更一舉打出一波「Ace（團滅）」，同時斷絕了中華隊取得龍魂的聽牌機會，正式吹響反攻號角。比賽的最高潮發生在第26分鐘的邊線交鋒，中華隊派出藍寶與姬亞娜試圖夾擊落單的韓國隊雷茲，但韓國上路加里歐瞬間開啟大絕「英雄登場」從天而降支援，金建佑的雷茲更展現出神入化的走位，成功反殺中華隊兩人。韓國隊憑藉這次完美的極限操作順勢吃下巴龍，徹底扭轉戰局。取得巴龍優勢的韓國隊完全接管了比賽節奏，在第33分鐘的最終會戰中，中華隊雖試圖強開韓國隊射手凱特琳，但遭對手靈活化解。韓國隊憑藉巨大經濟領先與完美的陣型切割，再次將中華隊陣型徹底擊潰。最終，韓國隊在鏖戰34分鐘後，以17：12的擊殺數逆轉擊破中華隊主堡，在金牌戰中搶下首勝。中華隊雖在首局前期打出漂亮風采，但仍須盡快調整狀態，迎接接下來的嚴峻挑戰。