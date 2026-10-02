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▲受到東北季風影響，下周一（5日）、下周二（6日）北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭要小心局部較大雨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

受到對流雲系發展旺盛影響，中央氣象署發布「大雷雨警戒」，桃園、新竹、高雄、屏東有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪（河）水暴漲、低窪地區積水、低能見度、雷擊。桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣高雄市、屏東縣氣象署表示，今（2）日受到東北季風增強影響，大台北、宜蘭地區有局部短暫陣雨，宜蘭晚間要留意局部大雨發生可能，桃園、花蓮也有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，嘉義以南及其他山區午後有局部短暫陣雨。明（3）日開始東北季風減弱，大台北、宜蘭、花蓮及恆春半島有局部短暫陣雨，不過宜蘭中午前還是有局部大雨發生可能，其他地區則為多雲到晴，南部及其他山區午後有局部短暫陣雨。周日（4日）東北季風再更弱，水氣減少，僅迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，西半部為多雲到晴的天氣。不過到了下周一（5日），另一波東北季風增強，預估將影響到下周四（8日），下周一、下周二北部、東半部、恆春半島都有局部短暫陣雨，宜蘭有局部較大雨勢發生可能，南部及其他山區午後有機會出現局部短暫陣雨，下周三（7日）、下周四水氣會慢慢減少，剩下大台北、東部、恆春半島有零星短暫陣雨。