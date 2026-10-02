美國職棒大聯盟（MLB）國聯分區系列賽，釀酒人將迎戰橫掃小熊晉級的教士，首戰台灣時間10月4日上午8時30分登場。釀酒人以103勝取得大聯盟最佳戰績與主場優勢，教士則握有本季對戰4勝2敗優勢。這場5戰3勝的對決，將考驗釀酒人王牌壓制力、教士牛棚深度。
兩隊戰力比較：釀酒人整季較穩 教士近期火力升溫
數據顯示，釀酒人雖然少了29發全壘打，卻多攻下110分，進攻優勢來自上壘與串聯；教士則具備較多全壘打，且9月團隊OPS達.815，高於釀酒人的.784。
先發投手：釀酒人前兩戰占優 教士須有人補上輪值缺口
釀酒人最大武器是米肖羅斯基（Jacob Misiorowski），本季防禦率1.80，最後4次登板合計19.2局僅失1分。他5月13日對教士曾投7局無失分，送出10次三振、沒有保送，證明這組對位具備壓制效果。www.reuters.com
第2戰預定由韓德森（Logan Henderson）接手，他本季11勝3敗、防禦率2.47。教士則已在外卡賽使用金恩（Michael King）與皮維塔（Nick Pivetta），兩人合計10.1局僅失1分；金恩可銜接第2戰，但首戰仍需要其他投手扛起局數。
先發配置依目前公開資訊整理，仍以球團正式公告為準。
牛棚：教士能縮短比賽 釀酒人也有車輪戰本錢
教士外卡G2的勝利，就是牛棚實力的展示：皮維塔僅投3.1局，後援群卻接手5.2局無失分，只被敲2支安打。莫雷洪（Adrián Morejón）負責兩局，米勒（Mason Miller）完成最後一局，讓教士不必等先發投滿6局才啟動勝利組。
打擊對位：釀酒人靠連續上壘 教士靠核心長打改變比分
釀酒人的進攻要靠喬里歐（Jackson Chourio）、圖朗（Brice Turang）、康崔拉斯（William Contreras）與葉力奇（Christian Yelich）等人接續製造壓力。高上壘率的價值，在於迫使投手從壘上有人時開始處理打席，增加一次安打就失分的機會。
教士則由塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）與梅瑞爾（Jackson Merrill）帶動火力。塔提斯本季25轟、38次盜壘，馬查多達成30轟，長打之外也有跑壘威脅。釀酒人8月12日對教士曾出現得點圈15打數僅2安，即使先發投7局只失1分，仍遭逆轉。
系列賽走向預測：看好釀酒人3勝2敗 首戰是最大轉折點
本文看好釀酒人以3勝2敗晉級。理由是前兩戰先發配置、較完整的整季進攻表現，以及必要時可在主場進行決勝第5戰；但教士牛棚與升溫打線，足以把系列賽拉長。真正的分水嶺，是教士能否在米肖羅斯基登板時拿走勝利。若釀酒人守住王牌場次，系列賽主導權較穩；若再度出現王牌好投、退場後遭逆轉，教士就有機會複製例行賽的贏球方式。
釀酒人VS教士分區系列賽賽程表（台灣時間）
＊G4、G5視需要舉行。若只有一組國聯分區系列賽進入G5，本場將改為台灣時間10月10日上午8時。賽程依目前公告換算，仍可能調整。
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|例行賽數據
|釀酒人
|教士
|戰績
|103勝59敗
|91勝71敗
|本季對戰
|2勝4敗
|4勝2敗
|總得分
|832
|722
|場均得分
|5.14
|4.46
|全壘打
|154
|183
|打擊率
|.258
|.244
|上壘率
|.341
|.319
|長打率
|.403
|.398
|保送
|668
|554
先發投手：釀酒人前兩戰占優 教士須有人補上輪值缺口
釀酒人最大武器是米肖羅斯基（Jacob Misiorowski），本季防禦率1.80，最後4次登板合計19.2局僅失1分。他5月13日對教士曾投7局無失分，送出10次三振、沒有保送，證明這組對位具備壓制效果。www.reuters.com
第2戰預定由韓德森（Logan Henderson）接手，他本季11勝3敗、防禦率2.47。教士則已在外卡賽使用金恩（Michael King）與皮維塔（Nick Pivetta），兩人合計10.1局僅失1分；金恩可銜接第2戰，但首戰仍需要其他投手扛起局數。
|投手配置
|釀酒人
|教士
|G1
|米肖羅斯基
|尚未確認，須由其他輪值投手或接力方案應戰
|G2
|韓德森預定登板
|金恩可按正常休息登板，待正式公布
|中後段考題
|前兩號先發之外的局數分配
|金恩、皮維塔之外的先發能否撐住
|對位重點
|以三振阻止教士長打攻勢形成
|控制失分，讓比賽維持在牛棚可接管的範圍
牛棚：教士能縮短比賽 釀酒人也有車輪戰本錢
教士外卡G2的勝利，就是牛棚實力的展示：皮維塔僅投3.1局，後援群卻接手5.2局無失分，只被敲2支安打。莫雷洪（Adrián Morejón）負責兩局，米勒（Mason Miller）完成最後一局，讓教士不必等先發投滿6局才啟動勝利組。
|牛棚觀察
|釀酒人
|教士
|主要後段戰力
|梅吉爾、烏里貝、艾許比
|米勒、莫雷洪、亞當
|關鍵數據
|有多名後段調度選擇
|米勒防禦率1.67、38次救援、70局129次三振
|使用優勢
|輪空後可重新安排投手角色
|已在外卡賽證明能提早接管比賽
|主要風險
|先發優勢能否順利轉成勝利
|若連續多場提早換投，後援負荷會增加
釀酒人的進攻要靠喬里歐（Jackson Chourio）、圖朗（Brice Turang）、康崔拉斯（William Contreras）與葉力奇（Christian Yelich）等人接續製造壓力。高上壘率的價值，在於迫使投手從壘上有人時開始處理打席，增加一次安打就失分的機會。
教士則由塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）與梅瑞爾（Jackson Merrill）帶動火力。塔提斯本季25轟、38次盜壘，馬查多達成30轟，長打之外也有跑壘威脅。釀酒人8月12日對教士曾出現得點圈15打數僅2安，即使先發投7局只失1分，仍遭逆轉。
本文看好釀酒人以3勝2敗晉級。理由是前兩戰先發配置、較完整的整季進攻表現，以及必要時可在主場進行決勝第5戰；但教士牛棚與升溫打線，足以把系列賽拉長。真正的分水嶺，是教士能否在米肖羅斯基登板時拿走勝利。若釀酒人守住王牌場次，系列賽主導權較穩；若再度出現王牌好投、退場後遭逆轉，教士就有機會複製例行賽的贏球方式。
釀酒人VS教士分區系列賽賽程表（台灣時間）
|場次
|日期
|時間
|對戰
|球場
|G1
|10月4日（日）
|08：30
|教士＠釀酒人
|美家球場
|G2
|10月5日（一）
|04：00
|教士＠釀酒人
|美家球場
|G3
|10月7日（三）
|09：30
|釀酒人＠教士
|沛可球場
|G4＊
|10月8日（四）
|10：00
|釀酒人＠教士
|沛可球場
|G5＊
|10月10日（六）
|04：30
|教士＠釀酒人
|美家球場