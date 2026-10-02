美國職棒大聯盟（MLB）國聯分區系列賽，釀酒人將迎戰橫掃小熊晉級的教士，首戰台灣時間10月4日上午8時30分登場。釀酒人以103勝取得大聯盟最佳戰績與主場優勢，教士則握有本季對戰4勝2敗優勢。這場5戰3勝的對決，將考驗釀酒人王牌壓制力、教士牛棚深度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
兩隊戰力比較：釀酒人整季較穩　教士近期火力升溫

例行賽數據 釀酒人 教士
戰績 103勝59敗 91勝71敗
本季對戰 2勝4敗 4勝2敗
總得分 832 722
場均得分 5.14 4.46
全壘打 154 183
打擊率 .258 .244
上壘率 .341 .319
長打率 .403 .398
保送 668 554
數據顯示，釀酒人雖然少了29發全壘打，卻多攻下110分，進攻優勢來自上壘與串聯；教士則具備較多全壘打，且9月團隊OPS達.815，高於釀酒人的.784。

先發投手：釀酒人前兩戰占優　教士須有人補上輪值缺口

釀酒人最大武器是米肖羅斯基（Jacob Misiorowski），本季防禦率1.80，最後4次登板合計19.2局僅失1分。他5月13日對教士曾投7局無失分，送出10次三振、沒有保送，證明這組對位具備壓制效果。www.reuters.com

第2戰預定由韓德森（Logan Henderson）接手，他本季11勝3敗、防禦率2.47。教士則已在外卡賽使用金恩（Michael King）與皮維塔（Nick Pivetta），兩人合計10.1局僅失1分；金恩可銜接第2戰，但首戰仍需要其他投手扛起局數。

投手配置 釀酒人 教士
G1 米肖羅斯基 尚未確認，須由其他輪值投手或接力方案應戰
G2 韓德森預定登板 金恩可按正常休息登板，待正式公布
中後段考題 前兩號先發之外的局數分配 金恩、皮維塔之外的先發能否撐住
對位重點 以三振阻止教士長打攻勢形成 控制失分，讓比賽維持在牛棚可接管的範圍
先發配置依目前公開資訊整理，仍以球團正式公告為準。

牛棚：教士能縮短比賽　釀酒人也有車輪戰本錢

教士外卡G2的勝利，就是牛棚實力的展示：皮維塔僅投3.1局，後援群卻接手5.2局無失分，只被敲2支安打。莫雷洪（Adrián Morejón）負責兩局，米勒（Mason Miller）完成最後一局，讓教士不必等先發投滿6局才啟動勝利組。

牛棚觀察 釀酒人 教士
主要後段戰力 梅吉爾、烏里貝、艾許比 米勒、莫雷洪、亞當
關鍵數據 有多名後段調度選擇 米勒防禦率1.67、38次救援、70局129次三振
使用優勢 輪空後可重新安排投手角色 已在外卡賽證明能提早接管比賽
主要風險 先發優勢能否順利轉成勝利 若連續多場提早換投，後援負荷會增加
▲教士終結者米勒（Mason Miller）本季70局飆出129次三振，是球隊最穩的保險。（圖／美聯社／達志影像）
▲教士終結者米勒（Mason Miller）本季70局飆出129次三振，是球隊最穩的保險。（圖／美聯社／達志影像）
打擊對位：釀酒人靠連續上壘　教士靠核心長打改變比分

釀酒人的進攻要靠喬里歐（Jackson Chourio）、圖朗（Brice Turang）、康崔拉斯（William Contreras）與葉力奇（Christian Yelich）等人接續製造壓力。高上壘率的價值，在於迫使投手從壘上有人時開始處理打席，增加一次安打就失分的機會。

教士則由塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）與梅瑞爾（Jackson Merrill）帶動火力。塔提斯本季25轟、38次盜壘，馬查多達成30轟，長打之外也有跑壘威脅。釀酒人8月12日對教士曾出現得點圈15打數僅2安，即使先發投7局只失1分，仍遭逆轉。

▲小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）兼具長打與跑壘威脅，教士能否突破釀酒人先發投手，將左右系列賽走向。（圖／美聯社／達志影像）
▲小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）兼具長打與跑壘威脅，教士能否突破釀酒人先發投手，將左右系列賽走向。（圖／美聯社／達志影像）
系列賽走向預測：看好釀酒人3勝2敗　首戰是最大轉折點

本文看好釀酒人以3勝2敗晉級。理由是前兩戰先發配置、較完整的整季進攻表現，以及必要時可在主場進行決勝第5戰；但教士牛棚與升溫打線，足以把系列賽拉長。真正的分水嶺，是教士能否在米肖羅斯基登板時拿走勝利。若釀酒人守住王牌場次，系列賽主導權較穩；若再度出現王牌好投、退場後遭逆轉，教士就有機會複製例行賽的贏球方式。

釀酒人VS教士分區系列賽賽程表（台灣時間）

場次 日期 時間 對戰 球場
G1 10月4日（日） 08：30 教士＠釀酒人 美家球場
G2 10月5日（一） 04：00 教士＠釀酒人 美家球場
G3 10月7日（三） 09：30 釀酒人＠教士 沛可球場
G4＊ 10月8日（四） 10：00 釀酒人＠教士 沛可球場
G5＊ 10月10日（六） 04：30 教士＠釀酒人 美家球場
＊G4、G5視需要舉行。若只有一組國聯分區系列賽進入G5，本場將改為台灣時間10月10日上午8時。賽程依目前公告換算，仍可能調整。

相關新聞
路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...