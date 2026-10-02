2026愛知・名古屋亞運電競《英雄聯盟》項目，今（2）日由中華隊和韓國隊，連續兩屆在金牌賽碰頭，5戰3勝的比賽中，中華隊前兩局在中前期都有建立一定優勢，但無奈韓國明星隊的大賽經驗、團戰處理幾乎無懈可擊，連續逆轉中華隊兩局，第三局中華隊依舊奮力抵抗，但無力板回戰局，但還是連續兩屆拿下銀牌，韓國隊則衛冕金牌。
🟡LOL亞運台韓大戰
■第一局中華隊
📌1Jiang：藍寶
📌Junjia：姬亞娜
📌HongQ：奧莉安娜
📌Doggo：燼
📌ShiauC：亞歷斯塔
■第一局韓國隊
📌Zeus：加里歐
📌Canyon：潘森
📌Zeka：雷茲
📌Gumayusi：凱特琳
📌Keria：卡瑪
首局中華隊前期規劃相當不錯，3分鐘就靠Junjia到下路的支援，幫助Doggo拿下首殺，且改善小組賽前期團戰爆炸的缺失，成功拿下預示者、小龍等大型物件，中期一度領先經濟達4000元，韓國隊則選擇避戰，靠營運、單抓邊路，嘗試將賽局往後拖。
中華隊沒有被韓國隊的營運牽著鼻子走，持續在地圖各處找尋機會，不過韓國隊員大賽經驗仍技高一籌，在小龍團戰避開中華隊的先手開戰後，突破中華隊陣形，成功逆轉戰局，隨遊戲時間往後，韓國隊的後期陣容完全壓制，擊敗中華隊拿下第一局。
■第二局中華隊
📌1Jiang：安比薩
📌Junjia：夜曲
📌HongQ：弗拉提米爾
📌Doggo：達瑞文
📌ShiauC：布里茨
■第二局韓國隊
📌Zeus：卡蜜兒
📌Canyon：菲艾
📌Zeka：洛克
📌Gumayusi：克黎思妲
📌Keria：睿娜妲
第二局開場中華隊同樣積極往下路進攻，Doggo的達瑞文前2分鐘就拿下2個擊殺，韓國隊則是針對上路1Jiang，不過中華隊仍維持良好紀律性，透過夜曲大絕在野區、邊線抓機會維持優勢，中期一波小龍團雖然被韓國隊打回平局，Zeka的洛克滾起雪球，但1Jiang的安比薩也在巴龍池回敬一打二。
接著戰況進入白熱化階段，中華隊也始終能對韓國發起的進攻做出回應，雙方最終鏖戰到遠古巨龍團戰，但韓國隊的團戰處理還是太有經驗，在HongQ的弗拉提米爾率先倒地後，拿下遠古巨龍進行斬殺，中華隊再次遭到逆轉，陷入0比2落後的絕境。
■第三局中華隊
📌1Jiang：卡桑帝
📌Junjia：卡力斯
📌HongQ：維克特
📌Doggo：路西恩
📌ShiauC：米里歐
■第三局韓國隊
📌Zeus：慎
📌Canyon：娜菲芮
📌Zeka：星朵拉
📌Gumayusi：寇格魔
📌Keria：露璐
經歷前兩場逆轉勝，韓國隊本場開局就展現極具壓迫力的營運手法，雖然下路前期對線稍微被壓制，但中華隊完全無法滾起雪球，Zeus的慎更是展現強大的團戰影響力，中華隊後期僅能依靠1Jiang的卡桑帝在前排苦撐，最終直落三不敵對手，收下連兩屆銀牌。
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■第一局中華隊
📌1Jiang：藍寶
📌Junjia：姬亞娜
📌HongQ：奧莉安娜
📌Doggo：燼
📌ShiauC：亞歷斯塔
■第一局韓國隊
📌Zeus：加里歐
📌Canyon：潘森
📌Zeka：雷茲
📌Gumayusi：凱特琳
📌Keria：卡瑪
首局中華隊前期規劃相當不錯，3分鐘就靠Junjia到下路的支援，幫助Doggo拿下首殺，且改善小組賽前期團戰爆炸的缺失，成功拿下預示者、小龍等大型物件，中期一度領先經濟達4000元，韓國隊則選擇避戰，靠營運、單抓邊路，嘗試將賽局往後拖。
中華隊沒有被韓國隊的營運牽著鼻子走，持續在地圖各處找尋機會，不過韓國隊員大賽經驗仍技高一籌，在小龍團戰避開中華隊的先手開戰後，突破中華隊陣形，成功逆轉戰局，隨遊戲時間往後，韓國隊的後期陣容完全壓制，擊敗中華隊拿下第一局。
📌1Jiang：安比薩
📌Junjia：夜曲
📌HongQ：弗拉提米爾
📌Doggo：達瑞文
📌ShiauC：布里茨
■第二局韓國隊
📌Zeus：卡蜜兒
📌Canyon：菲艾
📌Zeka：洛克
📌Gumayusi：克黎思妲
📌Keria：睿娜妲
第二局開場中華隊同樣積極往下路進攻，Doggo的達瑞文前2分鐘就拿下2個擊殺，韓國隊則是針對上路1Jiang，不過中華隊仍維持良好紀律性，透過夜曲大絕在野區、邊線抓機會維持優勢，中期一波小龍團雖然被韓國隊打回平局，Zeka的洛克滾起雪球，但1Jiang的安比薩也在巴龍池回敬一打二。
接著戰況進入白熱化階段，中華隊也始終能對韓國發起的進攻做出回應，雙方最終鏖戰到遠古巨龍團戰，但韓國隊的團戰處理還是太有經驗，在HongQ的弗拉提米爾率先倒地後，拿下遠古巨龍進行斬殺，中華隊再次遭到逆轉，陷入0比2落後的絕境。
📌1Jiang：卡桑帝
📌Junjia：卡力斯
📌HongQ：維克特
📌Doggo：路西恩
📌ShiauC：米里歐
■第三局韓國隊
📌Zeus：慎
📌Canyon：娜菲芮
📌Zeka：星朵拉
📌Gumayusi：寇格魔
📌Keria：露璐
經歷前兩場逆轉勝，韓國隊本場開局就展現極具壓迫力的營運手法，雖然下路前期對線稍微被壓制，但中華隊完全無法滾起雪球，Zeus的慎更是展現強大的團戰影響力，中華隊後期僅能依靠1Jiang的卡桑帝在前排苦撐，最終直落三不敵對手，收下連兩屆銀牌。
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