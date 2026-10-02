開玩笑說「看到教練就想要逃跑」，「在無盡等待當中，一直盼望著光明到來的那一刻。非常地不容易，難得終於看見曙光，很感謝自己挺過來。」

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林郁婷主動挑戰60公斤級 自曝內心「黑暗面」

人就是這樣嘛，會想要看見更不一樣的自己。那57公斤對我來說，我已經就是有一個很不錯的成績。那我也希望說給自己一個不一樣的挑戰，看看自己能走到哪裡。那很開心這一站亞運我堅持下來。

誤入森林的小白兔 林郁婷感性回顧訓練

曾看到教練就想要逃跑！林郁婷奪金哽咽

教練一直相信著我，然後一直相信好的事情會發生。那也很感謝教練就是耗費很大的心力，然後讓我堅持到現在。

中華隊拳擊好手林郁婷，今（2）日在名古屋亞運女子60公斤級金牌戰，5：0打爆中國對手奪金，連續2屆亞運衛冕金牌，賽後她自曝今年原本想放棄、甚至有就此告別賽場的「黑暗面」，林郁婷是2024年巴黎奧運女子57公斤級金牌，本屆亞運則主動增重、改挑戰60公斤級，從第一場就與體能占優、更強壯的對手對抗，「「一路以來真的是非常的不容易。從今年的年初的亞錦賽，其實備戰的狀態一直都不好。然後到後面能夠站在頒獎台，再到中國站。其實，雖然大家看到我有打進決賽，但其實那一場比賽也是讓我身心俱疲。」「非常感謝教練團、醫療團的各位，很好的幫我就是處理好身體，以最好的狀態去面對這一場這麼艱難的賽事。」林郁婷形容自己是誤入森林、不怕死的小白兔。「可以看到每個對手都非等閒之輩，每一個人都非常強壯。亞運4場比賽，沒有一場是沒有倒在地上的。所以就可以知道比賽強度非常強硬。」林郁婷隨後感性回顧訓練一路以來心路歷程，「這一路以來要感謝的人很多。感謝他們在曾經我都快要放棄我自己的時候，還願意一直站在我身後支持著我，也相信著我、支撐著我。促使我前進、成長，然後堅持到現在。最終拿到這面難能可貴的亞運金牌。對我來說意義很重大。」「今年開始，那時候基本上都已經就覺得『東西收一收趕快回家好了』那種心態。已經不抱持任何希望。」林郁婷透露，「林郁婷最後哽咽地說，奪金當下，想到還有難過的事，像是曾經看到教練就想要逃跑。沒有啦，「我覺得就是那種壓力吧，就是在無盡的等待當中，然後一直在盼著光明到來的那一刻。非常地不容易啊。難得終於看見曙光，很感謝自己挺過來。」