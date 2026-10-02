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高雄市一名穆姓男子9月30日晚間打電話報警說他殺了人，一度開車前往台東企圖棄屍，後來自知法網難逃，載著屍體到楠梓分局自首，經警方偵訊發現，穆男疑似因為金錢糾紛，與多名友人將張姓男子活活打死，警方逮捕7名共犯，檢察官訊問後認為穆姓男子有逃亡、串證與湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。全案正式朝集體凌虐致死、殺人等重罪偵辦。楠梓區日前發生一起命案，楠梓警分局獲報後立即與刑警大隊、鑑識中心組成專案小組，並報請臺灣橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，並當場逮捕行兇之22歲穆姓男子，在警方透過科技比對相關事證過濾所有進出人車，再通知拘提25歲林姓、23歲劉姓、33歲吳姓、19歲楊姓、28歲陳姓、22歲陳姓、20歲葉姓等7名共犯到案漏夜偵訊陸續移送。楠梓分局偵查隊長宋國源指出，穆姓嫌犯自始至終都供稱只有他一人犯案，後來到案的7個人當中，5個人偵訊時都避重就輕否認有動手，另外有1人供稱有聽到打鬥及哀嚎聲，但警方從穆姓兇嫌把自己和被害人手機砸碎丟棄的情形研判，案情可能不只10萬元這麼單純。宋國源說，根據比例原則衡量，穆男就為了10萬塊…即便把張男打死，那也是失手打死，為何還將手機砸毀？一定是手機內藏有不可告人的秘密，才把手機砸毀滅證。警方偵訊後將全案依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，橋檢襄閱主任檢察官陳竹君也說，檢察官訊問後向法院聲押穆姓嫌犯：「因涉犯刑法重傷害致死等犯罪嫌疑重大，且有逃亡及串、滅證之羈押原因，並有羈押必要，已向法院聲請羈押禁見。」