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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎隊今年休賽季面臨多位主力合約到期的的難題，其中內野核心托雷斯（Gleyber Torres）將再次成為自由球員。美國媒體《Detroit Tigers On SI》直接點名李灝宇是托雷斯離隊後的二壘接班人，美媒指出，老虎隊應該要給李灝宇接班的機會，並加強資源重建投手深度，不需要花大錢去找托雷斯的替代人選。老虎隊今年在美聯中區打出76勝86敗、勝率.469的成績，最終排名美中第4名，無緣晉級季賽後。休賽季老虎隊將面臨多位主力可能出走的狀態，包含投手弗萊赫提（Jack Flaherty）、金利（Tyler Kinley）以及史密斯（Burch Smith）合約都將到期，韋蘭德（Justin Verlander）的退休讓先發輪值又多出了一個空缺。此外，老虎隊內野核心托雷斯去年與球隊簽下1年合約，今年將再度成為自由球員。不過美國媒體《Detroit Tigers On SI》指出，老虎隊二壘手的接班人，可以從內部尋找，讓老虎隊將休賽季的資源集中在重建投手深度上。而李灝宇給了老虎隊一個充分的理由，讓球隊不必花大錢尋找托雷斯的替代人選。李灝宇的新人賽季在出賽114場，繳出.264/.322/.424的打擊三圍（打擊率/上壘率/長打率），並擊出10發全壘打。而托雷斯在今年年96場比賽中的成績則是.260/.364/.363。這些數據點出了兩人的取捨：李灝宇能提供較高的長打率，而托雷斯則以較高的上壘率提供價值。《Detroit Tigers On SI》直言，老虎隊應該給予李灝宇在二壘穩定發揮的機會，「他的大聯盟經驗讓這個位置的變得更容易掌控，而穩定的上場時間也有助於老虎隊評估他是否屬於球隊下一代具競爭力的核心陣容。」此外，基斯（Colt Keith）和姜格（Jace Jung）則提供了內野的其他備案。然而，他們的角色定位也需要考慮到整條打線。移動基斯去填補一個空缺可能會影響到另一個守備位置，這讓李灝宇成為接下二壘任務最直接的人選。《Detroit Tigers On SI》認為，在老虎隊內部已有李灝宇可用的情況下，球隊很難有理由去交易另一名先發二壘手。反而是簽下一名自由球員作為板凳深度的補充會是更合理的選擇，尤其是在老虎隊需要額外守備靈活性的情況下。若李灝宇取代托雷斯，依然意味著必須彌補他上壘的能力。但這項責任可以分攤給整條打線，讓李灝宇能發揮自身的優勢做出貢獻，而不是將複製托雷斯進攻數據的重擔全部扛在自己肩上。